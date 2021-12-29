Попавшие под санкции новые каналы из орбиты Медведчука хотят обжаловать в судах решение СНБО

Представители каналов назвали Совет нацбезопасности и обороны Украины "органом, который олицетворяет диктатуру и фактически запрещает оппозиционную деятельность".

Телеканалы "Первый независимый" и UkrLive считают незаконным прекращение их трансляции после введения санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины. Об этом говорится в общем заявлении телеканалов в Telegram.

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Представители каналов утверждают, что украинская власть видит в свободных СМИ своего главного врага. Вещание телеканалов прекратили во внесудебном порядке и пренебрегли требованиями действующего законодательства.

СНБО в заявлении назвали "органом, который олицетворяет диктатуру и фактически запрещает оппозиционную деятельность".

"Примечательно, что решение властей вновь использовать СНБО для наложения незаконных санкций было принято сразу после того, как телеканал "Перший Незалежний" добился судебного решения в свою пользу и возобновил вещание по решению Хозяйственного суда города Киева", – отмечается в заявлении.

Телеканалы назвали решение СНБО очередной попыткой властей "подавить любое альтернативное мнение о ситуации в Украине и использовать репрессивную машину для борьбы с независимыми СМИ".

"Власть фактически объявила войну журналистам, которые отказываются плясать под дудку власти и ставят под сомнение ее официальные "победные" реляции", – говорится в обращении.

Журналисты планируют обжаловать решение о закрытии каналов в судах и надеются, что Европейский суд по правам человека вынесет справедливое решение.

Как отреагировал на решение Зеленского совладелец телеканалов?

Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и совладелец телеканалов "Первый независимый" и UkrLive Нестор Шуфрич заявил, что такие санкции не могли ввести ни в одной цивилизованной стране мира.

"Беспрецедентное уничтожение свободы слова поистине ужасает. Это в который раз доказывает, что власти нет дела до законов и Конституции Украины, они делают исключительно то, чего сами хотят, без оглядки на юридические нормы", – отметил политик.

По его мнению, телеканал не давал повода для закрытия.

"За то время, что он пробыл в эфире, просто невозможно было нарушить закон. Но даже, если бы это и произошло, потребовались бы месяцы, в которые проводились бы проверки, суд рассматривал бы дело и принимал бы законное решение", – заявил Шуфрич.

Напомним, что 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против медиахолдинга "Новости", "Тайм Медиа" и "Телепростир". Эти компании связаны с нардепами от ОПЗЖ Тарасом Козаком и Нестором Шуфричем, соратниками лидера партии Виктора Медведчука. Санкции были введены на 5 лет.

Решение СНБО запрещает указанным телеканалам использовать радиочастоты для вещания. Также их активы блокируются и вводится запрет на деятельность в Украине.

Отметим, что указ президента №684/2021 о санкциях ссылается на решение заседания СНБО, перенесенное с 28-го на 30 декабря.

Зеленский уже вводил санкции против телеканалов из орбиты Медведчука. Так, 2 февраля этого года запретили вещание телеканалов "NewsOne" ("НьюзВан"), Zik ("Зик"), "112" и пяти региональных вещателей "112"-го (компании "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "Новый формат", "ТВ Выбор" и "Лидер ТВ").