Нові канали з орбіти Медведчука, які потрапили під санкції, хочуть оскаржити в судах рішення РНБО

Представники каналів назвали Раду нацбезпеки та оборони України "органом, який уособлює диктатуру та фактично забороняє опозиційну діяльність".

Телеканали "Перший незалежний" та UkrLive вважають незаконним припинення їхньої трансляції після введення санкцій Ради нацбезпеки та оборони України. Про це йдеться у спільній заяві телеканалів у Telegram.

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Представники каналів стверджують, що українська влада бачить у вільних ЗМІ свого головного ворога. Мовлення телеканалів припинили в позасудовому порядку та нехтували вимогами чинного законодавства.

РНБО у заяві назвали "органом, який уособлює диктатуру та фактично забороняє опозиційну діяльність".

"Примітно, що рішення влади знову використати РНБО для накладення незаконних санкцій було ухвалено одразу після того, як телеканал "Перший Незалежний" домігся судового рішення на свою користь та відновив мовлення за рішенням Господарського суду міста Києва", – наголошується в заяві.

Телеканали назвали рішення РНБО черговою спробою влади "придушити будь-яку альтернативну думку щодо ситуації в Україні та використати репресивну машину для боротьби з незалежними ЗМІ".

"Влада фактично оголосила війну журналістам, які відмовляються танцювати під дудку влади і ставлять під сумнів її офіційні "переможні" реляції", – йдеться у зверненні.

Журналісти планують оскаржити рішення про закриття каналів у судах та сподіваються, що Європейський суд з прав людини винесе справедливе рішення.

Як відреагував на рішення Зеленського співвласник телеканалів?

Голова парламентського комітету з питань свободи слова та співвласник телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive Нестор Шуфрич заявив, що такі санкції не могли запровадити в жодній цивілізованій країні світу.

"Безпрецедентне знищення свободи слова воістину жахає. Це вкотре доводить, що влада не має справи до законів і Конституції України, вона робить тільки те, чого сама хоче, без огляду на юридичні норми", – зазначив політик.

На його думку, телеканал не давав підстав для закриття.

"За той час, що він пробув в ефірі, просто неможливо було порушити закон. Але навіть, якби це й сталося, знадобилися б місяці, у які проводилися б перевірки, суд розглядав би справу та приймав би законне рішення", – заявив Шуфрич.

Нагадаємо, що 28 грудня президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти медіахолдингу "Новини", "Тайм Медіа" та "Телепростір". Ці компанії пов'язані з нардепами від ОПЗЖ Тарасом Козаком та Нестором Шуфричем, соратниками лідера партії Віктора Медведчука. Санкції було введено на 5 років.

Рішення РНБО забороняє вказаним телеканалам використовувати радіочастоти для мовлення. Також їхні активи блокуються та запроваджується заборона на діяльність в Україні.

Зазначимо, що указ президента №684/2021 щодо санкцій посилається на рішення засідання РНБО, перенесене з 28-го на 30 грудня.

Зеленський уже запроваджував санкції проти телеканалів з орбіти Медведчука. Так, 2 лютого цього року заборонили мовлення телеканалів "NewsOne" ("НьюзВан"), Zik ("Зік"), "112" та п'яти регіональних мовників "112"-го (компанії "Аріадна ТВ", "Партнер ТВ", " Новий формат", "ТВ Вибір" та "Лідер ТВ").