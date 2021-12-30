Рішення щодо санкцій проти каналів Шуфрича та Козака ухвалили письмовим голосуванням, — Данілов

За словами секретаря відомства, проводити засідання Ради нацбезпеки та оборони для ухвалення рішень про санкції необов'язково.

Голосування за введення санкцій щодо компаній, які володіють телеканалами "Перший незалежний" та UkrLive, проводилося в письмовому режимі серед членів Ради нацбезпеки та оборони протягом трьох тижнів. Про це під час брифінгу за підсумками засідання РНБО в четвер, 30 грудня, заявив секретар відомства Олексій Данілов.

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За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони, рішення цього органу ухвалюються двома способами, один з яких передбачає безпосереднє засідання відомства в приміщенні Офісу президента та поіменне голосування за ті чи інші ініціативи.

"Є інший шлях — шлях письмового голосування. Голосування (щодо блокування каналів — ред.) проводилося протягом трьох тижнів. Після того, як голосування завершилося, кожен член РНБО отримує лист голосування, отримує відповідні документи, розглядає їх зручним для себе способом. Так з'являються укази президента щодо цього", — уточнив Данілов.

У контексті питання про санкції щодо компаній, які володіють телеканалами, секретар РНБО зазначив, що "свободи слова в Україні більш ніж достатньо і ніхто не каже, що в нас хтось її забороняє".

[ + – ] Брифінг Данілова за підсумками засідання РНБО

Нагадаємо, 28 грудня на сайті президента України з'явився указ глави держави Володимира Зеленського про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій щодо компаній, які володіють "Першим незалежним" та UkrLive. На той день засідання відомства не було анонсовано. Санкції, зокрема, передбачають заборону діяльності на території України та блокування активів.

Відомо, що компанії, які потрапили під обмеження РНБО, пов'язані з народними депутатами з "Опозиційної платформи — За життя" Тарасом Козаком та Нестором Шуфричем. Останній назвав дії РНБО "безпрецедентним знищенням свободи слова".

Також Шуфрич стверджував, що рішення про санкції проти компаній, які володіють телеканалами, ухвалювалися шляхом голосування в месенджері WhatsApp.