Члени РНБО погодили блокування "Першого незалежного" та UkrLive за WhatsApp — Шуфрич

Нардеп і співвласник каналів стверджує, що відомство не проводило засідання для схвалення обмежень, а рішення було ухвалено на підставі опитування в месенджері.

Члени Ради національної безпеки й оборони погодили запровадження санкцій щодо телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive не на засіданні, а віддалено, через месенджер WhatsApp. Про це в коментарі виданню "Детектор медіа" заявив співвласник мовників, голова парламентського комітету з питань свободи слова та народний депутат з ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

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"Мені невідомо, що було реальне засідання, мені цього не підтвердили. Було, як мені сказали, WhatsApp-опитування серед членів РНБО", — сказав політик.

Нардеп також заявив, що наразі розглядається можливість купити ще одну ліцензію, щоб команди "Першого незалежного" та UkrLive могли вийти в ефір після блокування з боку РНБО. Шуфрич додав, що має намір звернутися до Верховного суду, ООН та офісу уповноваженої з питань свободи ЗМІ при ОБСЄ зі скаргою на блокування мовників.

Фокус звернувся за коментарем до РНБО щодо процедури узгодження санкцій проти телеканалів.

Нагадаємо, 28 грудня на сайті президента України з'явився указ глави держави Володимира Зеленського про набуття чинності рішення РНБО щодо санкцій проти компаній, які володіють "Першим незалежним" та UkrLive. На той день засідання відомства анонсовано не було, найближче відбудеться лише 30 грудня.

Санкції, зокрема, передбачають заборону використання частот для мовлення цими каналами, блокування активів і заборону діяльності на території України. Також їх активи блокуються та запроваджується заборона на діяльність в Україні.

Компанії, що потрапили під обмеження, пов'язані з народними депутатами із ОПЗЖ Тарасом Козаком і Нестором Шуфричем. Останній назвав дії РНБО "безпрецендентним знищенням свободи слова".