Члены СНБО согласовали блокировку "Першого независимого" и UkrLive по WhatsApp — Шуфрич

Нардеп и совладелец каналов утверждает, что ведомство не проводило заседание для одобрения ограничений, а решение было принято на основании опроса в мессенджере.

Члены Совета национальной безопасности и обороны согласовали введение санкций в отношении телеканалов "Перший независимый" и UkrLive не на заседании, а удаленно, через мессенджер WhatsApp. Об этом в комментарии изданию "Детектор медиа" заявил совладелец вещателей, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и народный депутат из ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

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"Мне неизвестно, что было реальное заседание, мне этого не подтвердили. Был, как мне сказали, WhatsApp-опрос среди членов СНБО", – сказал политик.

Нардеп также заявил, что на данный момент рассматривается возможность купить еще одну лицензию, чтобы команды "Першого независимого" и UkrLive могли выйти в эфир после блокировки со стороны СНБО. Шуфрич добавил, что намерен обратиться в Верховный суд, ООН и офис уполномоченной по вопросам свободы СМИ при ОБСЕ с жалобой на блокировку вещателей.

Фокус обратился за комментарием в СНБО по поводу процедуры согласования санкций против телеканалов.

Напомним, 28 декабря на сайте президента Украины появился указ главы государства Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО касательно санкций в отношении компаний, владеющих "Першим независимым" и UkrLive. На тот день заседание ведомства анонсировано не было, ближайшее состоится только 30 декабря.

Санкции, в частности, предусматривают запрет на использование частот для вещания этими каналами, блокировку активов и запрет деятельности на территории Украины. Также их активы блокируются и вводится запрет на деятельность в Украине.

Компании, попавшие под ограничения, связаны с народными депутатами из ОПЗЖ Тарасом Козаком и Нестором Шуфричем. Последний назвал действия СНБО "беспрецендентным уничтожением свободы слова".