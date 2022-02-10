Тероборона, финансы и блокада моря. Озвучены вопросы, которые СНБО обсудит в Харькове

Одним из ключевых вопросов, внесенных президентом Зеленским, станут морские учения России, которые фактически будут блокировать морские порты в Черном и Азовском морях.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 февраля будет рассматривать вопросы территориальной обороны и региональной политики. Об этом сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

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Одной из основных тем заседания будут учения России, которые фактически будут блокировать украинские морские порты в Черном и Азовском морях.

Глава государства Владимир Зеленский назвал этот вопрос неотложным, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "Украинской правде".

СНБО обсудит вопросы территориальной обороны, региональной политики, государственных финансов и другие, добавил собеседник агентства.

Собеседники местного издания Depo в правоохранительных органах говорили о начале "охранных мероприятий" в Харькове с 10 февраля.

Блокада Черного и Азовского морей

Глава Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко сообщал, что 13 февраля из-за ракетных и артиллерийских учений в Черном и Азовском морях не будет никаких коридоров для прохода украинских кораблей.

Запрет на судоходство начнет действовать 13 февраля с 23:00 и закончится 19 февраля в 23:00 по Киеву. По данным Клименко, РФ заблокировала Черное море в северо-западной части к границе территориального моря Украины (19 км). Азовское море перекроют от побережья временно оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края.

Администрация морских портов Украины 10 февраля сообщила о блокировке движения путей в морские порты Украины в Азовском море на весь период проведения учений.

"Движение судов в Черном море сможет осуществляться только с отклонением от рекомендованных путей, в обход зон проведения боевых стрельб, соответственно с ограничениями по осадке судов", – заявили в администрации.

В Кремле говорили, что военные учения и передвижение кораблей РФ в Черном море осуществляют в соответствии с международным морским правом.

Отметим, что заседание СНБО пройдет по инициативе Зеленского. Примерно в 17:30 Данилов даст итоговый брифинг.

Прошлое заседание СНБО состоялось 24 января. Тогда во время брифинга Данилов призывал украинских журналистов не нагнетать панику по поводу возможного вторжения России.