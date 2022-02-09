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Зеленский созывает выездное заседание СНБО в Харькове: что обсудят

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Фото: Офис президента | В пятницу в Харькове пройдет заседание СНБО

Члены ведомства соберутся в здании областной государственной администрации в пятницу, 11 февраля.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по инициативе президента Владимира Зеленского проведет выездное заседание в Харькове в грядущую пятницу, 11 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 9 февраля.

Заседание пройдет в здании Харьковской областной государственной администрации, его начало запланировано на 15:30. Ориентировочно в 17:30 секретарь СНБО Алексей Данилов проведет брифинг по итогам мероприятия.

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Пост СНБО

Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на аппарат ведомства, на заседании, в частности, будет обсуждаться формирование Сил территориальной обороны.

В свою очередь источники местного отделения портала Depo в правоохранительных органах и региональных органах государственной власти сообщили, что в четверг, 10 февраля, в Харькове начинаются "охранные мероприятия" — предположительно, это подразумевает усиление контроля за безопасностью в городе. Действие этих мер продлится до конца пятницы, 11 февраля.

Помимо этого собеседники журналистов указали, что планы Зеленского "могут поменяться в связи с напряженной внешнеполитической ситуацией".

Напомним, 7 февраля журналист канала "Наш" Макс Назаров сообщил, что СНБО получил документы для введения санкций против вещателя. Поводом для ограничений, по его словам, может стать "разжигание" и "российская пропаганда".

Прошлое заседание СНБО прошло 24 января. В ходе итогового брифинга Данилов призвал украинских журналистов "сбавить накал" в материалах, посвященных угрозе вторжения РФ.