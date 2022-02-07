В СНБО доставили документы по санкциям против телеканала "НАШ", – СМИ

Ведущий телеканала Макс Назаров сообщил, что санкции могут ввести за "разжигание и российскую пропаганду". По мнению экспертов, такое решение могут принять из-за панического опасения в Офисе президента за происходящее в стране.

Совет нацбезопасности и обороны Украины получил пакет документов для введения санкций против телеканала НАШ. Об этом написал в Telegram ведущий телеканала Макс Назаров со ссылкой на собственные источники.

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Журналист утверждает, что меры готовятся принять в связи с "разжиганием и российской пропагандой".

"Все описанное — сфера деятельности исключительно нацрады и судов. Суды против НАШего идут, но видимо кому-то этот процесс кажется долгим, а очень хочется здесь и сейчас. А за здесь и сейчас придется рано или поздно дорого заплатить. Понимает ли это президент?" – спросил он.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук 7 февраля говорил, что СНБО пока не рассматривал вопрос введения санкций против телеканала "НАШ ".

"Будет рассматриваться, будем принимать решение", — заявлял спикер парламента.

Мнения экспертов

Некоторые эксперты прокомментировали возможный ввод санкций против телеканала. Экс-нардеп Олег Петренко назвал такой шаг "массированной зачисткой информпространства".

"Шансов у них нет. Если НАШ, не убирая из эфира гостей, к которым есть претензии у секретаря СНБО (Алексея) Данилова, еще начнет постоянно восхвалять действующие власти, все претензии снимутся и никаких угроз лишения лицензии не будет. У Офиса президента есть панический, животный страх нести ответственность после проигрыша выборов за все то, что они делали со страной", — сказал Петренко.

Политический эксперт Валентин Гайдай сказал, что редакция не может отвечать за слова гостей и зрителей телеканала.

[ + – ] Евгений Мураев является собственником канала "НАШ"

"Надеюсь, эта информация окажется фейковой и никаких санкций не будет. Этот метод, когда СНБО вводит какие-либо ограничения или закрывает телеканалы, но не по закону, это какие-то частные хотелки. Если мы хотим называться правовым государством, то должны работать по закону и по процедуре", — отметил он.

Напомним, что в начале февраля этого года националисты провели несколько акций под зданием телеканала. 1 февраля они и наклеили на плакат с изображением ведущих канала логотип российской армии. Один из организаторов акции назвал собственника канала Евгения Мураева пид***ом.

2 февраля демонстранты просили закрыть телеканал и применить санкции к Мураеву. Протестующие бросали зажженные файеры в здание канала.

Издание "Украинская правда" 27 января сообщало о подготовке Службой безопасности Украины документов в СНБО об "антиукраинской пропаганде" канала НАШ. Данилов заявлял, что совет готов рассмотреть вопрос введения санкций против телеканала после получения представления от СБУ.