Танцы, файеры и краска: как прошел второй митинг националистов против канала "НАШ" (видео)

Работники вещателя обвинили протестующих в нападении на оператора. Также, по словам журналистов, демонстранты пытались проникнуть на территорию канала.

Вечером в среду, 2 февраля, под зданием телеканала "Наш" в Киеве прошла акция националистов, которые требуют применить к вещателю санкции и закрыть его. Демонстранты утверждали, что канал является "российским информационным оружием против Украины". Митинг "Наш" транслировал в прямом эфире.

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Организаторами акции, согласно информации, размещенной на странице мероприятия в Facebook, стали блогер, бывший глава одесского филиала "Правого сектора" Сергей Стерненко, а также организации "Украинский центр свободного Гонконга" и "Гонор".

Демонстранты выдвинули три требования к власти:

применить санкции к лидеру партии "Наши" Евгению Мураеву;

применить санкции и закрыть телеканал "Наш";

принять законопроект о коллаборационизме и ввести уголовную ответственно за отрицание факта российской агрессии.

Во время акции сотрудники канала включали участникам митинга гимн Украины и песню "Хто не скаче — той м***аль", под которую станцевали протестующие.

Демонстранты в свою очередь расшатывали главные ворота у входа в здание вещателя. Ведущая "Нашего" в прямом эфире сообщала, что противники канала попытались пролезть через забор, чтобы проникнуть на территорию.

Помимо этого сотрудники телеканала заявляли, что националисты бросали камни в их оператора и залили краской рекламный баннер вещателя, на который вчера протестующие приклеили эмблему РФ.

В конце акции протестующие зажгли файеры и принялись бросать их в здание канала. Всего митинг продлился больше часа.

Отметим, что во вторник, 1 февраля, у офиса вещателя "Наш" также прошла акция с требованием его закрыть. Работники канала тогда жаловались, что участники митинга препятствовали их деятельности и мешали съемке. По данным СМИ, в акции приняли участие около 100 членов организации "Национальный корпус".

Напомним, 27 января издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Служба безопасности Украины готовит документы в Совет национальной безопасности и обороны касательно "антиукраинской пропаганды", которую транслировал канал. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство готово рассмотреть вопрос введения санкций против вещателя "Наш", как только получит представление СБУ.

Ранее, 23 января, министерство иностранных дел Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщило, что РФ хочет установить свое правительство в Украине во главе с бывшим нардепом, лидером партии "Наши" и владельцем канала Евгением Мураевым. Эту информацию подтвердил и Государственный департамент США. Сам Мураев эту информацию опроверг.