Танці, фаєри та фарба: як пройшов другий мітинг націоналістів проти каналу "Наш" (відео)

Працівники мовника звинуватили протестувальників у нападі на оператора. Також, за словами журналістів, демонстранти намагалися потрапити на територію каналу.

Увечері у середу, 2 лютого, під будівлею телеканалу "Наш" у Києві пройшла акція націоналістів, які вимагають застосувати до мовника санкції та закрити його. Демонстранти стверджували, що канал є "російською інформаційною зброєю проти України". Мітинг "Наш" транслював у прямому ефірі.

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Організаторами акції, згідно з інформацією, розміщеною на сторінці заходу у Facebook, стали блогер, колишній голова одеської філії "Правого сектору" Сергій Стерненко, а також організації "Український центр вільного Гонконгу" та "Гонор".

Демонстранти висунули три вимоги до влади:

застосувати санкції до лідера партії "Наші" Євгенія Мураєва;

застосувати санкції та закрити телеканал "Наш";

ухвалити законопроєкт про колабораціонізм і запровадити кримінальну відповідально за заперечення факту російської агресії.

Під час акції співробітники каналу вмикали учасникам мітингу гімн України та пісню "Хто не скаче — той м***аль", під яку станцювали протестувальники.

Демонстранти, у свою чергу, розхитували головні ворота біля входу в будівлю мовника. Ведуча "Нашого" у прямому ефірі повідомляла, що супротивники каналу спробували пролізти через огорожу, щоб проникнути на територію.

Крім цього, співробітники телеканалу заявляли, що націоналісти кидали каміння в їхнього оператора і залили фарбою рекламний банер мовника, на який вчора протестувальники приклеїли емблему РФ.

Наприкінці акції протестувальники запалили фаєри та почали кидати їх у будівлю каналу. Загалом мітинг тривав понад годину.

Зазначимо, що у вівторок, 1 лютого, біля офісу мовника "Наш" також пройшла акція із вимогою його закрити. Працівники каналу тоді скаржилися, що учасники мітингу перешкоджали їхній діяльності та заважали зйомці. За даними ЗМІ, в акції взяли участь близько 100 членів організації "Національний корпус".

Нагадаємо, 27 січня видання "Українська правда" з посиланням на джерела повідомило, що Служба безпеки України готує документи до Ради національної безпеки та оборони щодо "антиукраїнської пропаганди", яку транслював канал. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що відомство готове розглянути питання запровадження санкцій проти мовника "Наш", щойно отримає подання СБУ.

Раніше, 23 січня, Міністерство закордонних справ Великобританії з посиланням на дані розвідки повідомило, що РФ хоче встановити свій уряд в Україні на чолі з колишнім нардепом, лідером партії "Наші" та власником каналу Євгеном Мураєвим. Цю інформацію підтвердив і Державний департамент США. Сам Мураєв цю інформацію спростував.