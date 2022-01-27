Проти телеканалу НАШ планують запровадити санкції: СБУ готує документи, — УП

За інформацією журналістів, у силовому відомстві пояснюють можливе запровадження обмежень проти мовника тим, що той висвітлює антиукраїнську пропаганду.

Телеканал НАШ, який належить політику Євгену Мураєву, може припинити мовлення через можливі санкції, які розглядає Служба безпеки України. Про це вранці 27 січня повідомило видання "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Співробітники СБУ протягом певного часу фіксують випадки антиукраїнської пропаганди на телеканалі, через що готують відповідні документи до Ради національної безпеки.

Голова РНБО Олексій Данілов заявив, що рада готова розглянути санкції проти телеканалу НАШ, щойно надійде подання від СБУ.

На сайті Офісу президента петиція про обмеження для телеканалу набрала потрібну кількість голосів.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії заявили про плани Москви приставити до влади в Україні Євгена Мураєва як проросійського лідера. Сам політик заперечує таку інформацію і навіть готовий позиватися до суду, оскільки після поширення таких новин його сім'ї почали надходити погрози.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки й оборони погодила введення санкцій проти телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive. Однак це питання члени РНБО обговорили у WhatsApp, повідомив співвласник цих медіа Нестор Шуфрич.

Як відомо, 2 лютого 2021 року під санкції потрапили телеканали "112", "NewsOne" і "Zik", пов'язані з нардепом ОПЗЖ Віктором Медведчуком та його соратником Тарасом Козаком.