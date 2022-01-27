Против телеканала НАШ планируют ввести санкции: СБУ готовит документы, - УП

По информации журналистов, в силовом ведомстве поясняют возможное введение ограничений против вещателя тем, что тот освещает антиукраинскую пропаганду.

Телеканал НАШ, который принадлежит политику Евгению Мураеву, может прекратить вещание в связи с возможными санкциями, которые рассматривает Служба безопасности Украины. Об этом утром 27 января сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Сотрудники СБУ на протяжении некоторого времени фиксируют случаи антиукраинской пропаганды на телеканале, из-за чего готовят соответствующие документы в Совет национальной безопасности.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что совет готов рассмотреть санкции против телеканала НАШ, как только придет представление от СБУ.

На сайте Офиса президента петиция об ограничении для телеканала набрала необходимое количество голосов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании заявили о планах Москвы приставить к власти в Украине Евгения Мураева, как пророссийского лидера. Сам политик отрицает такую информацию и даже готов судиться, так как после распространения таких новостей его семье стали поступать угрозы.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны согласовал введение санкций против телеканалов "Перший независимый" и UkrLive. Однако этот вопрос члены СНБО обсудили в WhatsApp, сообщил совладелец этих медиа Нестор Шуфрич.

Как известно, 2 февраля 2021 года под санкции попали телеканалы "112", "NewsOne" и "Zik", связанные с нардепом ОПЗЖ Виктором Медведчуком и его соратником Тарасом Козаком.