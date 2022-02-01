Акция под зданием телеканала НАШ: националисты наклеили эмблему армии России (фото, видео)

На акцию пришли около 100 представителей "Нацкорпуса". Один из ее организаторов назвал собственника канала Евгения Мураева пид***ом.

Представители националистических организаций пришли протестовать под здание телеканала НАШ и наклеили на плакат с изображением ведущих логотип армии России. Об этом журналисты телеканала сообщили в Telegram.

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Работники канала отметили, что собравшиеся препятствовали их журналистской деятельности, перекрывая руками камеры.

[ + – ] Активисты обозвали Мураева пид***ом

Один из организаторов акции нецензурно выразился в адрес собственника канала, экс-нардепа Евгения Мураева.

"Вся страна знает и считает Мураева пид***ом. Мураев – пид***ас. Они сейчас в прямом эфире и мы хотим это сказать", – сообщил один из активистов.

Издание "Вести" сообщило о примерно 100 представителях "Нацкорпуса", которые пришли под здание канала.

Реакция Мураева и националистов

Мураев назвал акцию не проявлением демократии в Украине, а признаком "импотентности действующей власти".

"На глазах у всей страны происходит уголовное правонарушение. Полиция, которая обязана предотвращать правонарушения, абсолютно не вмешивается, чтобы никого не провоцировать. Однажды обеднеет рука дающего. Ваши акции все более карикатурны. Это оформленные бандформирования, работающие под прикрытием власти", — прокомментировал происходящее экс-нардеп.

Экс-руководитель областной ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко до начала акции написал в Facebook, что участники акции будут требовать закрыть телеканал НАШ и ввести санкции против Мураева.

Молодежное движение "Гонор" заявило о мирной акции возле здания канала.

"Этот гадюшник пора закрывать. Советуем не вступать в споры и не трогать пропагандистов канала", – отметили представители движения.

СМИ ранее писали возможности прекращения вещания телеканала НАШ в связи с возможными санкциями от Службы безопасности Украины.

Cекретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов 24 января сообщил об отсутствии у СНБО документов о введении возможных санкций против Мураева и телеканала "Наш". Также он заявил о слежке за представителями пятой колонны в Украине.

Напомним, что Великобритания говорила о планах Кремля привести к власти в Украине Евгения Мураева и сделать его "пророссийским лидером. Экс-нардеп отрицал это и готов был судиться с британским правительством.

Отметим, что в Украине несколько каналов уже попали под санкции, в частности, телеканалы "112", "NewsOne" и "Zik", связанные с нардепом ОПЗЖ Виктором Медведчуком и его соратником Тарасом Козаком.