"Пятая колонна находится в Раде, таких Мураевых много в стране", — Данилов об "агентах" РФ

По словам секретаря СНБО, спецслужбы отслеживают все действия представителей "пятой колонны".

Представители "пятой колонны" работают в Верховной Раде, но на сегодняшний день на рассмотрении СНБО пока нет документов о возможных санкциях в отношении экс-нардепа Евгения Мураева и его телеканала "Наш". Об этом в ходе брифинга, который проходил 24 января, сообщил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

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Журналист поинтересовался, рассматривалась ли на заседании СНБО информация Великобритании о том, Россия планирует назначить экс-нардепа Евгения Мураева лидером пророссийского правительства в Украине.

Алексей Данилов подчеркнул, что должность секретаря Совета нацбезопасности не позволяет ему называть "гауляйтером" бывшего парламентария, который может возглавить лоятельный к РФ Кабинет министров.

Топ-чиновник также заявил, что в наличии СНБО на сегодняшний день нет документов о введении возможных санкций против Евгения Мураева и телеканала "Наш".

"Все, что происходит в нашей стране. Вся пятая колонна, которая находится на территории страны, отслеживается спецслужбами… Много ли таких Мураевых в нашей стране? Да, они есть. Когда представители пятой колонны находятся в Верховной Раде — где еще больше может быть демократии, как не в нашей стране? Возможно, с этим (с пребыванием российской агентуры — ред.) надо будет скоро заканчивать. Если их пребывание будет довольно продолжительным — мы потом будем иметь последствия", — добавил Алексей Данилов в ходе брифинга.

[ + – ] Алексей Данилов прокомментировал возможные санкции против Мураева и канала "Наш"

23 января МИД Великобритании, ссылаясь на данные разведки, сообщило, что Россия планирует установить в Киеве свое марионеточное правительство во главе с бывшим народным депутатом Евгением Мураевым. МИД РФ отреагировало на информацию Лондона и назвало ее "дезинформацией".

Собственник телеканала "Наш" Евгений Мураев отрицает, что Россия собирается назначить его лидером марионеточного правительства и утверждает, что у Кремля есть другие кандидаты на эту должность.

Позже информацию МИД Великобритании о назначении Евгения Мураева подтвердил Госдеп США. По данным журналистов, Россия не заинтересована в затягивании войны с Украиной и планирует установить в Киеве лоятельное к себе правительство.