В Харькове проходят митинги против Зеленского и в поддержку телеканала "Наш" (фото, видео)

Сторонники экс-нардепа Евгения Мураева собрались на площади Свободы из-за информации, что СНБО может ввести санкции против телеканала "Наш". Под зданием ХОГА также протестуют харьковчане, которые требуют от президента извиниться за "оккупацию Харькова".

В пятницу, 11 февраля, в Харькове проходят несколько митингов. Об этом сообщает издание "Страна".

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По данным журналистов, на площади Свободы проходит митинг сторонников лидера партии "Наши" Евгения Мураева в защиту телеканала "Наш", в отношении которого Совет национальной безопасности и обороны по итогам выездного заседания может ввести санкции.

Выступая на акции протеста, бывший народный депутат заявил о "проблемах со свободой слова в Украине" и подчеркнул, что власть "отгородилась автозаками от общества".

"Те телеканалы, которые говорят, что часть территорий нужно оградить стеной, вырезать "как раковую опухоль" — вещают. Можно критиковать власть, а можно оскорблять. Это слышно в эфирах многих телеканалов, но никаких санкций нет", — продолжил лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

По словам экс-нардепа, телеканал "Наш" является информационной площадкой, в эфире которой озвучиваются мнения различных политических партий.

[ + – ] Митинг сторонников Евгения Мураева под зданием ХОГА

[ + – ] Мітинг прихильників Євгена Мураєва під будівлею ХОДА

Одновременно напротив здания Харьковской областной госадминистрации возле палатки "Все для перемоги" проходит еще один митинг, на котором люди выступают против президента Владимира Зеленского. Участники акции протеста стоят с баннерами, на которых можно увидеть надписи: "Не дадим Зе сдать Харьков", "Зе, извинись перед Харьковом", "Марионетка" и т.п.

[ + – ] Под зданием ХОГА проходит митинг против Владимира Зеленского

[ + – ] Под зданием ХОГА проходит митинг против Владимира Зеленского

Как отмечают журналисты, между протестующими с разных сторон случаются редкие словесные перепалки, однако ситуация на площади Свободы абсолютно спокойная.

[ + – ] Под зданием ХОГА проходит митинг против Владимира Зеленского

[ + – ] Под зданием ХОГА проходит митинг против Владимира Зеленского

По данным местного издания NewsRoom, 11 февраля под зданием Харьковской ОГА планировали провести сразу четыре акции протеста. В 10:00 на свой пикет должны были выйти ветераны АТО/ООС. В 15:00 на площади Свободы собрались харьковчане, которые требуют от Владимира Зеленского извиниться за слова про "оккупацию Харькова".

С 14:00 до 18:00 была подана заявка на проведение акции протеста предпринимателей, а в 15:00 напротив здания ХОГА стартовал митинг в поддержку телеканала "Наш", против которого Совет нацбезопасности может ввести санкции.

Напомним, 11 февраля в Харькове проходит выездное заседание СНБО, в ходе которого, по данным журналистов, могут обсуждать военные учения России в Черном и Азовском морях, а также формирование территориальной обороны Украины.

7 февраля СМИ сообщали о том, что в СНБО доставили документы по санкциям в отношении телеканала "Наш".