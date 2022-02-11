Черный экран: телеканал НАШ отключили сразу после санкций СНБО (фото)

Телеканал продолжает вещание в YouTube. Собственник вещателя Евгений Мураев назвал такой шаг "последней ошибкой" президента Украины.

Вещание телеканала НАШ начали отключать в кабельных сетях сразу после введения санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины 11 февраля. Об этом Фокусу стало известно после проверки трансляций на платформах.

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Санкции против телеканала НАШ будут действовать 5 лет, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО.

В тексте документа говорится, что санкции коснутся ООО "Наша Прага", ООО "Наш24", ООО "Наш 365" и компании Demosena Investments Ltd из Кипра. Меры предусматривают блокировку активов, запрет на использование радиочастотного ресурса в Украине и аннулирование лицензий.

Если включить канал на пульте телевизора, зритель увидит черный экран.

Аналогичная ситуация с вещанием телеканала на платформе Megogo.

Желающим посмотреть трансляцию телеканала можно зайти на YouTube. Там вещатель еще не заблокирован.

Отметим, что сайт "НАШего" работает. Открыть его можно в любом браузере без функции VPN.

Реакция журналистов и политиков на блокировку телеканала НАШ

Телеканал успел собрать реакцию политиков и журналистов на санкции СНБО. Экс-нардеп Евгений Червоненко полагает, что главу государства окружают "не очень дальновидные люди", если приняли решение о санкциях. По его словам, на такой шаг не отважился никто из предшественников Зеленского.

Журналист Владимир Полуев отметил, что единственный судья телевидения – это зритель, который голосует пультом. А "слуга народа" Максим Бужанский заявил, что "из-за телеканала НАШ мы потеряли Донбасс и Крым, но теперь их точно удастся вернуть".

Владелец телеканала НАШ, бывший нардеп Евгений Мураев на митинге в Харькове 11 февраля анонсировал акции протеста с 14 февраля.

[ + – ] Мураев говрит, что "не хотел многое делать"

"Мы переходим к бессрочным акциям протеста. О том, как это будет и где, мы сообщим дополнительно. По нашей информации, докладывал (глава СБУ Геннадий) Баканов Вопрос принят без обсуждения, без документов, без доказательств. Это форма расправы", – отметил Мураев.

Экс-нардеп обратился к Зеленскому и заявил, что "не хотел говорить многих вещей и многое делать".

"Теперь я понимаю, что я должен. Владимир Александрович, это твоя последняя ошибка, и мы точно станем твоим приговором", – заключил он.

Фокус ранее сообщал о митингах сторонников Мураева в защиту телеканала "НАШ" на площади Свободы в Харькове. Выступая перед собравшимися, бывший нардеп сказал, что телеканал "НАШ" – это информационная площадка, где звучат мнения разных политсил

СМИ 7 февраля писали о доставке в СНБО документов, которые позволят ввести санкции в отношении телеканала "НАШ".