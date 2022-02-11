В Харькове завершилось заседание СНБО: против канала "Наш" ввели санкции (видео)

Помимо персональных ограничений, на заседании также рассмотрели вопросы относительно стратегии морской безопасности Украины и отправки украинского контингента в Ирак для участия в миссии НАТО.

В Харькове 11 февраля завершилось выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Итоги в ходе брифинга озвучил секретарь координационного органа Алексей Данилов.

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По его словам, во время заседания Совета нацбезопасности и обороны обсуждались несколько вопросов:

формирование территориальной обороны Украины в рамках выполнения закона "Об основах национального сопротивления";

стратегия морской безопасности Украины;

отправка персонала для участия Украины в миссии НАТО, которая проходит в Ираке;

санкции против телеканала "Наш";

информирование о получении Украиной военно-технической и финансовой помощи;

обеспечение нацбезопасности страны от внутренних и внешних угроз.

Вопрос о введении санкций в отношении телеканала "Наш", как ранее анонсировали журналисты, в ходе заседания рассматривался. Персональные ограничения вводятся на 5 лет.

[ + – ] В Харькове завершилось выездное заседание СНБО

Напомним, 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский созвал выездное заседание Совета нацбезопасности и обороны, которое проходило 11 февраля в Харькове. Члены координационного органа собрались в здании Харьковской областной госадминистрации для обсуждения ряда вопросов в условиях возможного вторжения РФ.

10 февраля СМИ обнародовали повестку дня выездного заседания СНБО в Харькове. По данным журналистов, члены органа должны были обсуждать формирование Сил теробороны и морские учения РФ, которые могут привести к блокаде Черного и Азовского морей.

11 февраля, в день проведения выездого заседания СНБО, в Харькове на площади Свободы проходили несколько митингов. Сторонники бывшего нардепа Евгения Мураева собрались в центре города в поддержку телеканала "Наш", в отношении которого Совет нацбезопасности мог ввести санкции. Под зданием Харьковской ОГА также собрались харьковчане, которые требовали от Владимира Зеленского принести извинения за слова об "оккупации Харькова".