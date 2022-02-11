В Харькове завершилось заседание СНБО: против канала "Наш" ввели санкции (видео)
Помимо персональных ограничений, на заседании также рассмотрели вопросы относительно стратегии морской безопасности Украины и отправки украинского контингента в Ирак для участия в миссии НАТО.
В Харькове 11 февраля завершилось выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Итоги в ходе брифинга озвучил секретарь координационного органа Алексей Данилов.
По его словам, во время заседания Совета нацбезопасности и обороны обсуждались несколько вопросов:
- формирование территориальной обороны Украины в рамках выполнения закона "Об основах национального сопротивления";
- стратегия морской безопасности Украины;
- отправка персонала для участия Украины в миссии НАТО, которая проходит в Ираке;
- санкции против телеканала "Наш";
- информирование о получении Украиной военно-технической и финансовой помощи;
- обеспечение нацбезопасности страны от внутренних и внешних угроз.
Вопрос о введении санкций в отношении телеканала "Наш", как ранее анонсировали журналисты, в ходе заседания рассматривался. Персональные ограничения вводятся на 5 лет.
Напомним, 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский созвал выездное заседание Совета нацбезопасности и обороны, которое проходило 11 февраля в Харькове. Члены координационного органа собрались в здании Харьковской областной госадминистрации для обсуждения ряда вопросов в условиях возможного вторжения РФ.
10 февраля СМИ обнародовали повестку дня выездного заседания СНБО в Харькове. По данным журналистов, члены органа должны были обсуждать формирование Сил теробороны и морские учения РФ, которые могут привести к блокаде Черного и Азовского морей.
11 февраля, в день проведения выездого заседания СНБО, в Харькове на площади Свободы проходили несколько митингов. Сторонники бывшего нардепа Евгения Мураева собрались в центре города в поддержку телеканала "Наш", в отношении которого Совет нацбезопасности мог ввести санкции. Под зданием Харьковской ОГА также собрались харьковчане, которые требовали от Владимира Зеленского принести извинения за слова об "оккупации Харькова".