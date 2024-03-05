До 15 років в'язниці: слідство у справі екснардепа Мураєва завершено, — СБУ

За даними спецслужби, крім позбавлення волі політику загрожує конфіскація майна. Його звинувачують у допомозі Росії з дестабілізації України.

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Екснародного депутата Євгена Мураєва може бути позбавлено волі на наступні 15 років. Слідство закінчило досудове розслідування. Про це повідомили в Службі безпеки України 5 березня.

Зазначається, що голова забороненої в Україні політичної сили "Наші" може бути причетний до підривної діяльності на користь Російської Федерації. Фігурант справи активно раніше використовував підконтрольний йому телеканал "Наш", в ефірі якого масово поширювалася російська пропаганда для українців.

"Як встановило слідство, Мураєв задіяв власний медіаресурс для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі. Таким чином він сприяв агресору в численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення РФ", — ідеться в повідомленні.

До слова, ще в лютому 2022 року проти телеканалу колишнього народного депутата було введено санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Також експертизи, які були проведені СБУ, підтвердили факти антиукраїнської діяльності підозрюваного.

У результаті політика звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 — державна зрада;

ч. 1. ст. 161 — порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Окремо представники української спецслужби нагадали, що восени 2022 року СБУ провела серію обшуків за місцем проживання Євгена Мураєва. Під час слідчих дій у нього виявили готівкові кошти в російській валюті (рублі), зброю, комп'ютерну техніку, а також мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 25 липня 2023 року повідомлялося, що екснардеп Євген Мураєв отримав підозру в держзраді через поширення ворожої пропаганди. Підконтрольний політику телеканал, на думку СБУ, подавав спотворену інформацію про внутрішню ситуацію в Україні. У зв'язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканала "Наш" ввели санкції РНБО.