До 15 лет тюрьмы: следствие по делу экс-нардепа Мураева завершено, — СБУ

По данным спецслужбы, помимо лишения свободы политику грозит конфискация имущества. Его обвиняют в помощи России по дестабилизации Украины.

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Экс-народный депутат Евгений Мураев может быть лишен свободны на следующие 15 лет. Следствие закончило досудебное расследование. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 5 марта.

Отмечается, что глава запрещенной в Украине политической силы "Наши" может быть причастен к подрывной деятельности в пользу Российской Федерации. Фигурант дела активно ранее использовал подкронтрольный ему телеканал "Наш", в эфире которого массово распространялась российская пропаганда для украинцев.

"Как установило следствие, Мураев задействовал собственный медиаресурс для подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве. Таким образом он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения РФ", — говорится в сообщении.

К слову, еще в феврале 2022 года против телеканала бывшего народного депутата были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Также экспертизы, которые были проведены СБУ, подтвердили факты антиукраинской деятельности подозреваемого.

В результате политика обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 — государственная измена;

ч. 1. ст. 161 — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Отдельно представители украинской спецслужбы напомнили, что осенью 2022 года СБУ провела серию обысков по месту проживания Евгения Мураева. Во время следственных действий у него обнаружили наличные средства в российской валюте (рубли), оружие, компьютерную технику, а также мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, 25 июля 2023 года сообщалось, что экс-нардеп Евгений Мураев получил подозрение в госизмене из-за распространения вражеской пропаганды. Подконтрольный политику телеканал, по мнению СБУ, подавал искаженную информацию о внутренней ситуации в Украине. В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала "Наш" ввели санкции СНБО.