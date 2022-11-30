СБУ провела обыск у экс-нардепа Евгения Мураева: он хранил рубли, оружие и книги по истории РФ (фото)

По данным журналистов, обыски провели по 18 адресам в Харькове и Киеве, связанным с бывшим политиком его медиаменеджером. Его подозревают в причинении вреда информбезопасности Украины.

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у бывшего нардепа, руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Следственные действия проходили по местам жительства и в офисах Мураева, а также его родных и ближайших соратников в рамках уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Оперативники изъяли наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерную технику, мобильные телефоны и другие материалы. Среди находок также были книги по истории России.

Источники "Бабеля" в правоохранительных органах сообщили об обысках по 18 адресам, связанным с бывшим нардепом и его медиаменеджером Владимиром Грановским (бывший генпродюсер телеканала "НАШ").

Два обыска были в Харькове и еще 16 – в Киеве, отметил собеседник издания.

СБУ проверяла высказывания Евгения Мураева

В СБУ инициировали проведение независимых экспертиз после высказываний политика в прямых эфирах. По итогам были выявлены признаки преступления по статье о госизмене в контексте причинения вреда информационной безопасности Украины.

"В эфирах подконтрольного Мураеву телеканала НАШ неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды. Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной вражды на телеканал были наложены штрафные санкции", — заметила спецслужба.

Все изъятые материалы переданы на экспертизы, по результатам которых примут дальнейшие процессуальные действия.

СБУ подчеркивает, что Мураев скрывается от правосудия за рубежом. По данным СМИ, он находится в Вене и мог покинуть Украину в конце мая этого года.

Напомним, что в июне запретили партию Мураева "Наши" по иску Министерства юстиции Украины. Коллегия судей не пустила журналистов на заседание суда.

Совет нацбезопасности и обороны Украины вводил санкции против канала "НАШ", его вещание начали отключать в кабельных сетях сразу после их действия.