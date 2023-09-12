"Непригоден к службе": с какими болезнями не могут мобилизовать (список)

В Украине продолжается реформирование работы военно-врачебной комиссии с целью сократить коррупционные риски. Поэтому изменения коснулись не только расписания болезней, но и проведения медкомиссии и определения пригодности по отдельным статьям.

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В Украине с момента начала полномасштабного вторжения Российской Федерации продолжается проведение всеобщей мобилизации. В рамках этой меры мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих призыву на военную службу, мобилизуют в армию. Согласно действующему законодательству, существуют медицинские ограничения, в соответствии с которыми граждане с определенными заболеваниями не подлежат мобилизации. Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №490.

Однако недавно в Положении "О военно-врачебной экспертизе Вооруженных Сил Украины" были внесены изменения, которые приводят к сокращению списка заболеваний, которые могли бы дать основание для признания граждан непригодными к военной службе.

В Украине активно продолжается процесс реформирования работы военно-врачебных комиссий с целью сокращения возможных коррупционных рисков. Эти изменения не ограничиваются только пересмотром списка болезней, но также включают в себя пересмотр процесса проведения медицинской комиссии и определения пригодности граждан к военной службе согласно отдельным статьям.

Согласно Приказу Министерства обороны № 490 и соответствующим изменениям, статус "Непригоден к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев" устанавливается на военно-врачебной комиссии (ВВК) в случаях, когда для восстановления пригодности к военной службе необходим период восстановления в диапазоне от 6 до 12 календарных месяцев.

Это касается таких статей Расписания болезней:

7 – Состояния после перенесенных острых, обострения хронических инфекционных и паразитарных болезней или хирургического лечения;

11 – Состояния после хирургического лечения, проведения цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований;

12-г – Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с привлечением иммунного механизма (D50-D89), их последствия. Состояния после перенесенных острых болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения;

13-д – Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (Е00- Е90), их последствия. Состояния после перенесенных острых заболеваний или хирургического лечения по поводу болезней эндокринной системы и приравненных состояний;

24 – Состояния после перенесенных острых болезней нервной системы или хирургического лечения;

32 – Состояния после перенесенных острых болезней глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения;

37 – Состояния после перенесенных острых болезней уха и сосковидного отростка или хирургического лечения;

44 – Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней системы кровообращения или хирургического лечения;

48 – Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней органов дыхания или хирургического лечения;

56 – Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней органов пищеварения, хирургического лечения;

59 – Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения (фурункул, фурункулез, карбункул, флегмона, абсцесс, импетиго, эктима, острая экзема, дерматиты, питириаз розовый, многоформная эритема, парапсориаз);

65 – Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, хирургического лечения;

72 – Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней мочеполовой системы, хирургического лечения;

81 – Состояния после проведенного лечения по поводу травм, отравлений и некоторых других последствий действия внешних факторов.

Кроме того, в соответствии с Приказом Минобороны № 490, произошли изменения в перечне заболеваний, при которых Военно-врачебная комиссия может в индивидуальном порядке присвоить гражданину статус "пригоден к военной службе". Ранее исключения касались отдельных статей в расписании болезней, но эти исключения были отменены, и теперь решение о признании гражданина пригодным к военной службе может приниматься в более широком контексте на основе индивидуальной оценки его медицинского состояния.

Теперь мобилизовать могут при таких заболеваниях:

2-в – клинически вылеченный туберкулез;

4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в – бессимптомный ВИЧ;

13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобии, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;

21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Напомним, что в ТЦК объяснили, почему патрули вручают повестки мужчинам на улицах. На улицах работают совместные группы Нацполиции и представителей ТЦК, которые имеют опыт боевых действий. Они общаются с мужчинами и объясняют, почему им нужно явиться в военкоматы.