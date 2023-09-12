"Непридатний до служби": з якими хворобами не можуть мобілізувати (список)

В Україні триває реформування роботи військово-лікарської комісії з метою скоротити корупційні ризики. Тож зміни торкнулися не лише розпису хвороб, а й проведення медкомісії та визначення придатності за окремими статтями.

Related video

В Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації триває проведення загальної мобілізації. У межах цього заходу чоловіків віком від 18 до 60 років, які підлягають призову на військову службу, мобілізують до армії. Згідно з чинним законодавством, існують медичні обмеження, відповідно до яких громадяни з певними захворюваннями не підлягають мобілізації. Про це йдеться в наказі Міністерства оборони України №490.

Однак нещодавно до Положення "Про військово-лікарську експертизу Збройних Сил України" було внесено зміни, які призводять до скорочення списку захворювань, що могли б дати підставу для визнання громадян непридатними до військової служби.

В Україні активно триває процес реформування роботи військово-лікарських комісій з метою скорочення можливих корупційних ризиків. Ці зміни не обмежуються лише переглядом списку хвороб, але також враховують перегляд процесу проведення медичної комісії та визначення придатності громадян до військової служби згідно з окремими статтями.

Згідно з Наказом Міністерства оборони № 490 та відповідними змінами, статус "Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців" встановлюється на військово-лікарській комісії (ВЛК) у випадках, коли для відновлення придатності до військової служби потрібен період відновлення в діапазоні від 6 до 12 календарних місяців.

Це стосується таких статей Розкладу хвороб:

7 — Стани після перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних і паразитарних хвороб або хірургічного лікування;

11 — Стани після хірургічного лікування, проведення цитостатичної або променевої терапії з приводу новоутворень;

12-г — Хвороби крові та кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму (D50-D89), їх наслідки. Стани після перенесених гострих хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування;

13-д — Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин (Е00- Е90), їх наслідки. Стани після перенесених гострих захворювань або хірургічного лікування з приводу хвороб ендокринної системи та прирівняних станів;

24 — Стани після перенесених гострих хвороб нервової системи або хірургічного лікування;

32 — Стани після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарату або хірургічного лікування;

37 — Стани після перенесених гострих хвороб вуха та соскоподібного відростка або хірургічного лікування;

44 — Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб системи кровообігу або хірургічного лікування;

48 — Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб органів дихання або хірургічного лікування;

56 — Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб органів травлення, хірургічного лікування;

59 — Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування (фурункул, фурункульоз, карбункул, флегмона, абсцес, імпетиго, ектима, гостра екзема, дерматити, пітиріаз рожевий, багатоформна еритема, парапсоріаз);

65 — Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини, хірургічного лікування;

72 — Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб сечостатевої системи, хірургічного лікування;

81 — Стани після проведеного лікування з приводу травм, отруєнь і деяких інших наслідків дії зовнішніх факторів.

Крім того, відповідно до Наказу Міноборони № 490, відбулися зміни в переліку захворювань, за яких Військово-лікарська комісія може в індивідуальному порядку присвоїти громадянину статус "придатний до військової служби". Раніше винятки стосувалися окремих статей у розписі хвороб, але ці винятки скасували, і тепер рішення про визнання громадянина придатним до військової служби може ухвалюватися в ширшому контексті на основі індивідуальної оцінки його медичного стану.

Тепер мобілізувати можуть за таких захворювань:

2-в — клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в — безсимптомний ВІЛ;

13-в — хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в — легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;

17-в — невротичні, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади (фобії, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на важкий стрес) за помірно виражених, короткочасних проявів;

21-в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади.

Нагадаємо, що в ТЦК пояснили, чому патрулі вручають повістки чоловікам на вулицях. На вулицях працюють спільні групи Нацполіції та представників ТЦК, які мають досвід бойових дій. Вони спілкуються з чоловіками та пояснюють, чому їм потрібно з'явитися до військкоматів.