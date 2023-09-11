Мобілізація в Україні: в ТЦК пояснили, чому патрулі вручають повістки чоловікам на вулицях

На вулицях працюють спільні групи Нацполіції та представників ТЦК, які мають досвід бойових дій. Вони спілкуються з чоловіками і пояснюють, чому їм потрібно з'явитись у військкомати.

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В Україні тривають мобілізаційні заходи у зв'язку з продовженням воєнного стану, яке ухвалив президент Володимир Зеленський у серпні 2023 року. Працівники Територіального центру комплектування пояснили, які саме військові спеціальності наразі цікавлять ЗСУ: людей, які їх мають, будуть відправляти в Сили оборони. Тим часом патрулі у складі військкомів та поліцейських продовжують зупиняти чоловіків на вулицях. Полковник Роман Сушко з кременчуцького ТЦК пояснив виданню "Кременчуцький телеграф", про що говорять з військовозобов'язаними.

Сушко нагадав, що на вулицях населених пунктів Україні можна побачити спільні патрулі працівників Національної поліції та ТЦК. Патрульні зупиняють військовозобов'язаних та вручають їм повістки. Вручення повістки зовсім не означає, що чоловіків відразу мобілізують до лав ЗСУ. Головне призначення цих документів — потреба в оновленні даних у військкоматах.

Метою патрулювання є не затримання військовозобов'язаних, а виключно оповіщення, наголосив полковник. Під час вручення повістки також відбувається невелика бесіда, в якій людям пояснюють: навіть якщо вони мають відстрочку від мобілізації, потрібно оновити дані у військкоматі.

Чоловіки мали б з'явитись до ТЦК добровільно, зазначив військком. Оскільки вони цього не зробили, то працівники шукають способи з ними таки зустрітись, тому й організовують спільну роботу з Нацполіцією.

"Такі групи наразі працюють у зв’язку з тим, що багато військовозобов’язаних, які мають прибувати для уточнення даних до ТЦК, не прибувають", — зазначив Роман Сушко.

Під час зустрічі з патрулем деякі чоловіки демонструють хуліганські дії, наприклад, скандалять або плюються, як це зробив блогер з Полтави Роман Заволока. У таких випадках їх можуть покарати — обмежити волю чи ув'язнити на термін від 3 до 5 років, застеріг Сушко.

Мобілізація в Україні: деталі

Мобілізаційні заходи в Україні унормовані кількома законодавчими актами: Законами "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про оборону України" та низкою Указів президента, які стосуються загальної мобілізації та воєнного стану. Працівники ТЦК та представники Міноборони час від часу пояснюють різні деталі цього процесу.

Зокрема, новий міністр оборони Рустем Умєров розповів, як планує модернізувати військкомати. Чиновник запевнив, що ліквідує військово-лікарські комісії, максимально оцифрує усі процеси в ТЦК, наприклад, запровадить електронний військовий квиток.

Тим часом прийнято рішення щодо тимчасово непридатних для військової служби. Такі громадяни отримують відстрочку на рік, а після цього знов мають прибути до ТЦК та СП. При цьому юрист наголосив, що це додасть обов'язків військкоматам, де люди втрачатимуть по кілька тижнів для проходження медичного обстеження.

Нагадуємо, не усі чоловіки підлягають загальній мобілізації, пояснив адвокат Ростислав Кравець. З його слів, зважають на вік військовозобов'язаного і на те, чи має він військову спеціальність. Водночас є низка категорій, які отримають повістку восени 2023 року. Частина з них має з'явитись до ТЦК, щоб уточнити дані або пройти ВЛК.