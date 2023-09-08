Загальна мобілізація в Україні: що планує змінити новий міністр оборони Умєров (відео)

Рустем Умєров заявив, що військово-лікарська комісія "має залишитись у минулому". Він прагне диджиталізувати усі дані про призовників та військовослужбовців.

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Колишнього міністра оборони Олексія Резнікова замінив Рустем Умєров. У день свого призначення він поділився планами, які хоче реалізувати на посаді. Зокрема, щодо мобілізаційних заходів та обліку військовозобов’язаних громадян.

"ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому", — категорично заявив Умєров.

Він зазначив, що планує:

запровадити електронний військовий квиток;

запустити єдиний реєстр призовників;

цифрувати військово-лікарські комісії (ВЛК).

"Діджитал. Усе, що можна зацифрувати, маємо зацифрувати. Уся інформація про воїна має бути в діджитал: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових", — сказав міністр.

З його слів, цифровізація процесій мобілізації "унеможливить будь-які корупційні ризики". Окрім того, голова Міноборони планує провести аудит усіх підрозділів та відомств, підпорядкованих органу.

Запис з засідання Верховної Ради (виступ Рустема Умєрова — з 3:38)

У ЗМІ з посиланням на джерела у Мінцифри написали, що новопризначений міністр не узгоджував з органом свою ідею ввести електронний квиток. Невідомо, чи має це бути реалізовано через застосунок "Дія".

Нагадаємо, 7 вересня президент Володимир Зеленський розповів, чого очікує від Рустема Умєрова. Лідер України також наголосив на важливості цифровізації та скасуванні "бюрократичних процедур".