Всеобщая мобилизация в Украине: что планирует изменить новый министр обороны Умеров (видео)

Рустем Умеров заявил, что военно-врачебная комиссия "должна остаться в прошлом". Он стремится диджитализировать все данные о призывниках и военнослужащих.

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Бывшего министра обороны Алексея Резникова заменил Рустем Умеров. В день своего назначения он поделился планами, которые хочет реализовать на должности. В частности, относительно мобилизационных мероприятий и учета военнообязанных граждан.

"ВЛК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом", — категорично заявил Умеров.

Он отметил, что планирует:

ввести электронный военный билет;

запустить единый реестр призывников;

оцифровать военно-врачебные комиссии (ВВК).

"Диджитал. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в диджитал: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", — сказал министр.

По его словам, цифровизация процессов мобилизации "сделает невозможными любые коррупционные риски". Кроме того, глава Минобороны планирует провести аудит всех подразделений и ведомств, подчиненных органу.

Запись с заседания Верховной Рады (выступление Рустема Умерова — с 3:38)

В СМИ со ссылкой на источники в Минцифры написали, что новоназначенный министр не согласовывал с органом свою идею ввести электронный билет. Неизвестно, должно ли это быть реализовано через приложение "Дія".

Напомним, 7 сентября президент Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от Рустема Умерова. Лидер Украины также отметил важность цифровизации и отмены "бюрократических процедур".