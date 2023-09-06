Верховная Рада назначила Умерова министром обороны Украины

Кандидатуру нового министра обороны поддержали все фракции и 338 народных депутатов.

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Верховная Рада 6 сентября назначила Рустема Умерова министром обороны Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале член фракции "Голос", народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины. Все фракции поддержали", — написал он.

Ярослав Железняк проинформировал, что кандидатуру нового министра обороны поддержали 338 народных депутатов.

Народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко возмутилась, что кандидатуру Умерова в Верховной Раде представлял не президент Владимир Зеленский, а его представитель в парламенте Федор Вениславский.

"На моей памяти, это первый случай, когда кандидата на пост Минобороны в ВР не представляет президент. Понимаю, что Зеленский сегодня с Блинкеном, но 2 минуты на представление своей кандидатуры точно можно было найти, уважая Конституцию и традицию. А это — очередное умножение парламента на ноль", — написала депутат.

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Главный по обороне. Почему Рустем Умеров станет новым министром вместо Алексея Резникова

Рустем Умеров: что известно

Рустем Умеров — бывший народный депутат от фракции "Голос". Занимает должность секретаря парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также он является сопредседателем межфракционного объединения "Крымская платформа".

До прихода в политику он был бизнесменом и советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

После начала полномасштабного российского вторжения Рустем Умеров вошел в состав украинской делегации для переговоров с представителями России.

В июле 2022 года возглавил временную следственную комиссию по контролю за использованием военной помощи Украине.

В сентябре 2022 года был назначен главой Фонда госимущества.

Напомним, что Фокус писал, что президент Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку министра обороны Алексея Резникова и рекомендовать на его место Рустема Умерова, экс-нардепа и действующего председателя Фонда государственного имущества Украины.

Также сообщалось, что политические эксперты отмечают отличную репутацию Умерова в Украине и среди западных партнеров. Сейчас в сфере его влияния переговоры с Турцией и Саудовской Аравией по освобождению украинских военнопленных.