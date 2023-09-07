Новий глава Міноборони Умєров: Зеленський назвав основні завдання міністра

За словами президента України, загалом є три пріоритетні завдання, з якими має впоратися начальник оборонного відомства: цифровізація, захист і довіра.

Related video

Президент України Володимир Зеленський представив громадськості нового міністра оборони Рустема Умєрова і розповів, чого очікує від нього на посаді. Ролик із презентацією опубліковано на сторінці глави держави в соціальній мережі Facebook 7 вересня.

За його словами, Міністерство оборони відповідає за координацію всього сектору оборони, тому перед новим міністром стоятиме кілька важливих завдань.

Насамперед мова пішла про цифровізацію. Міністерство оборони під новим керівництвом повинно буде скоротити всі бюрократичні процедури, які забирають у військових не тільки важливу енергію, а й їхній цінний час.

"Усе, що може бути оцифровано, має бути оцифровано. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя і здоров'я воїнів, має бути знайдена і поставлена в українські війська", — заявив Володимир Зеленський.

Далі пішла мова про ще одну важливу сферу — захист. Володимир Зеленський наголосив, що Сили оборони мають найбільший досвід у світі із захисту своєї території. Усе це має бути в майбутньому ще сильніше вдосконалено і працювати на благо ЗСУ та партнерів.

Рустем Умєров повинен буде вести контроль над такими сферами:

тренування військових;

медичне забезпечення бригад;

забезпечення бою;

комунікації з рідними військових.

Третій пункт стосується довіри і глава держави переконаний, що її потрібно набагато більше, ніж було до цього.

"Довіри до рішень, які ухвалюються, довіри до закупівель, які проводяться, довіри до постачання, яке заплановане та здійснюється, і довіри до комунікації між підрозділами та необхідними їм ланками системи оборони України. Упевнений, що Рустем Умєров здатен забезпечити це", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Фокус повідомляв, що президент Володимир Зеленський відправив у відставку міністра оборони Олексія Рєзнікова та рекомендував на його посаду Рустема Умєрова, екснардепа і чинного голову Фонду державного майна України.