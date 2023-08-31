Повістка і мобілізація: кому потрібно буде повторно проходити військово-лікарську комісію

Відповідно до законодавства, особа, яку визнано військово-лікарською комісією тимчасово непридатною, зобов’язана пройти повторно лікарський огляд. За результатами такого огляду ВЛК може визнати особу придатною, і тоді їй буде вручене мобілізаційне завдання.

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В Україні багато осіб визнані військово-лікарськими тимчасово непридатними до проходження служби. Це означає, що особа отримала лише тимчасову відстрочку, а значить, через деякий час потрібно буде повторно відвідати ВЛК та отримати новий висновок. Про це Фокусу розповів Дмитро Лазебний, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

"За ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, зокрема ті, що визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії). При цьому, відправлення на повторне проходження ВЛК може бути в тому випадку якщо попередній висновок ВЛК завершився, і тоді для актуалізації даних можуть направити на ВЛК", — каже Дмитро Лазебний, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Він пояснив: не виключено, що можуть бути ініційовані повторні проходження ВЛК з метою визначення ступеня придатності військовозобов’язаної особи. "Масово може і не будуть викликати, проте вручити чергову повістку можуть", — вважає Дмитро Лазебний.

Адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко підкреслила: відповідно до наказу Міноборони №402 від 14.08.2008, після закінчення медичного обстеження під час мобілізації військовозобов'язаного можуть визнати:

придатним до військової служби;

тимчасово непридатним до військової служби (із вказанням дати повторного огляду);

непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

"Постанова/Довідка ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби з повторним переоглядом не є підставою для звільнення від мобілізації. А тому, вона має на увазі за собою, що після проходження реабілітації/лікування повторний огляд комісією ВЛК неминучий. І у разі отримання нової постанови, за результатами огляду, в якій буде зазначено, що особа "придатна до військової служби" або "обмежено придатна до військової служби", то і, відповідно, вказані особи будуть мобілізовані, а точніше, зобов’язані проходити службу", — розповіла Катерина Аніщенко.

Раніше Фокус писав, що в Україні можуть внести зміни до законодавства, щоб розширити коло осіб, які підлягають мобілізації. Зокрема йдеться про студентів, аспірантів, держслужбовців, педагогів та засуджених за тяжкі злочини осіб.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюють способи поповнити лави ЗСУ, зокрема йдеться про те, щоб скасувати відстрочку для мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту.

Також Фокус розповідав, які повноваження мають ВЛК, як оскаржити їх рішення та чи будуть відповідати лікарі ВЛК, винні в ухваленні неправильних рішень про придатність.