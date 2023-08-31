Повестка и мобилизация: кому нужно будет повторно проходить военно-врачебную комиссию

В соответствии с законодательством, лицо, признанное военно-врачебной комиссией временно непригодным, обязано пройти повторно врачебный осмотр. По результатам такого осмотра ВВК может признать лицо годным, и тогда ему будет вручено мобилизационное задание.

Related video

В Украине многие лица признаны военно-врачебными временно непригодными к прохождению службы. Это означает, что лицо получило лишь временную отсрочку, а значит, через некоторое время нужно будет повторно посетить ВВК и получить новое заключение. Об этом Фокусу рассказал Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

"По ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные, в частности те, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии). При этом, отправка на повторное прохождение ВВК может быть в том случае если предыдущее заключение ВВК завершилось, и тогда для актуализации данных могут направить на ВВК", — говорит Дмитрий Лазебный.

Он объяснил: не исключено, что могут быть инициированы повторные прохождения ВВК с целью определения степени пригодности военнообязанного лица. "Массово может и не будут вызывать, однако вручить очередную повестку могут", — считает Дмитрий Лазебный.

Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко подчеркнула: в соответствии с приказом Минобороны №402 от 14.08.2008, после окончания медицинского обследования во время мобилизации военнообязанного могут признать:

годным к военной службе;

временно непригодным к военной службе (с указанием даты повторного осмотра);

непригодным к военной службе с исключением с воинского учета.

"Постановление/Справка ВВК о временной непригодности к военной службе с повторным переосвидетельствованием не является основанием для освобождения от мобилизации. А потому, оно подразумевает за собой, что после прохождения реабилитации/лечения повторный осмотр комиссией ВВК неизбежен. И в случае получения нового постановления, по результатам осмотра, в котором будет указано, что лицо "годно к военной службе" или "ограниченно годно к военной службе", то и, соответственно, указанные лица будут мобилизованы, а точнее, обязаны проходить службу", — рассказала Катерина Анищенко.

Ранее Фокус писал, что в Украине могут внести изменения в законодательство, чтобы расширить круг лиц, которые подлежат мобилизации. В частности речь идет о студентах, аспирантах, госслужащих, педагогах и осужденных за тяжкие преступления лицах.

Напомним, в Верховной Раде обсуждают способы пополнить ряды ВСУ, в частности речь идет о том, чтобы отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто во второй раз получает высшее образование.

Также Фокус рассказывал, какие полномочия имеют ВВК, как обжаловать их решения и будут ли отвечать врачи ВВК, виновные в принятии неправильных решений о пригодности.