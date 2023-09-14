Мобілізація в Україні: Рада може звільнити ще одну категорію громадян від призову до ЗСУ

Законопроєкт пропонує додати до списку осіб, звільненних від мобілізації, адвокатів, що продовжуть свою діяльність під час воєнного стану.

Related video

Члени депутатської групи "Відновлення України" Олександр Лукашев та Анатолій Бурміч запропонували внести зміни до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Законопроєкт передбачає включення до списку категорій громадян, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, осіб, які включені до Єдиного реєстру адвокатів України, йдеться у тексті документу.

В законопроєкті перелічені умови, за яких адвокати можуть отримати відсрочку від мобілізації. А саме:

включення до Єдиного реєстру адвокатів України до дня введення воєнного стану в Україні;

відсутність відомостей про зупинення адвокатської діяльності.

Інші категорії громадян, що звільнені від мобілізації

Згідно закону, мобілізації під час воєнного стану не підлягають деякі категорії громадян України. Відстрочку або бронь від мобілізації можуть отримати за певних умов:

студенти та викладачі

особи, що виховують дітей;

співробітники IT-сектора;

правоохоронці та держслужбовці.

Також Фокус писав, коли військовозобов’язаних остаточно знімають з обліку ТЦК та які хвороби є підставою для визнання непридатним до служби.

Нагадаємо, що оновлено список хвороб, з якими тепер будуть призивати на військову службу.