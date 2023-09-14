Прикрываются еще не принятым законом: что делать если студентам в ТЦК отказывают в отсрочке

Магистранту, поступившему на обучение в этом году, отказали в отсрочке. Сотрудники Житомирского районного ТЦК и СП сослались на законопроект Федора Вениславского, который предлагал отменять отсрочку от мобилизации студентам старше 30 лет. Но в Раде за инициативу не голосовали.

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В Житомире студент обратился в районный ТЦК и СП со справкой о зачислении на обучения, чтобы на законных основаниях получить отсрочку от службы в ВСУ. В военкомате к документу отнеслись скептически. Руководитель ТЦК отказался принимать справку, сославшись на законопроект Федора Вениславского, и отправил студента, которому больше 30 лет, на прохождение ВВК.

"Мужчине сказали, что он не может быть студентом, так как по возрасту старше, чем должен быть. Руководитель районного ТЦК сказал, что на сегодняшний день студенты, старше 30 лет, не имеют права на отсрочку, и предложил мужчине на следующий день пройти ВВК. Когда его [сотрудника ТЦК] попросили показать закон, на который он ссылается, он сказал, что документ якобы есть в электронном варианте, но показать отказался", — рассказывает Фокусу доцент Житомирского государственного университета имени Ивана Франка Елена Овдеюк, близко знакомая со студентом.

По словам доцента, ее знакомый магистрант проходил военно-врачебную комиссию в 2021 году. У него были проблемы со здоровьем, но их не приняли во внимание. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина обратился в районный ТЦК с просьбой повторно пройти комиссию, чтобы обновить данные. Сотрудники территориального центра комплектования, по словам Овдеюк, ему отказали, так как военнообязанные проходят комиссию раз в пять лет.

Дискриминационный законопроект

О том, что некоторых студентов могут лишить права на отсрочку, говорят давно. Представители власти считают, что мужчины старше 30 лет, которые поступили в учебные заведения после 24 февраля 2022 года, "косят" от армии.

Глава Минобразования Оксен Лисовой приводил цифры: в 2022 году в университеты поступило на 55 000 больше мужчин старше 25 лет, чем в 2021 году. По мнению министра, в Украине есть тенденция поступать в высшие учебные заведения для получения отсрочки.

4 сентября 2023 года представитель президента Украины в Конституционном суде, нардеп Федор Вениславский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект. Политик предложил ограничить право на отсрочку от мобилизации военнообязанным мужчинам, которые получют непоследовательное образование после 30 лет. В комментарии Фокусу нардеп объяснял, что студентов до 30 лет его инициатива не касается.

"Суть простая — если человек получил образование, а после этого получает еще одно — высшее или профессионально-техническое образование, и это происходит после 30 лет, это не дает право на получение отсрочки", — говорил Вениславский.

В комитете Верховной Рады по вопросам евроинтеграции инициативу нардепа не одобрили. Законопроект назвали дискриминационным. В письме комитета отметили, что лица, упомянутые в инициативе, имеют равные права и обязанности и должны "рассчитывать на одинаковое отношение в одинаковых случаях, без какого-либо деления по принципу возраста или уровня предыдущего полученного образования".

Как студенту отстоять право на отсрочку

В комментарии Фокусу военный юрист Николай Максимов объясняет, что сотрудники ТЦК могут отправить студента на прохождение ВВК, если по каким-то причинам он не стоял на воинском учете, за последние пять лет не проходил медкомиссию или у него старый образец военного билета. В таком случае студенту следует обратиться в канцелярию военкомата и отказаться от прохождения комиссии, пока там не поставят отметку о том, что он показал справку о зачислении на обучение.

"Если этого не произойдет [в канцелярии ТЦК не зафиксируют справку о зачислении на обучение — прим.], допустим, военкомы обижены на студента по каким-либо причинам, абсолютно реальный сценарий, что после прохождения ВВК, ему скажут, что справку он не приносил, и выдадут мобилизационное распоряжение. Такие случаи в практике есть", — объясняет Максимов.

Если студент стоит на воинском учете и за последние 5 лет проходил ВВК, ему должны сразу предоставить отсрочку.

Фокус ранее подробно рассказывал, зачем в Минобороне предлагают создать новую должность — военный омбудсмен. Правозащитники считают, что в этом вопросе важно обратить внимание на опыт и стандарты некоторых стран НАТО и создать независимую от военного руководства институцию, которая действительно будет стоять на защите прав военных.

Фокус также рассказывал, где и в каких условиях содержат российских военнопленных в Украине, и сколько бюджетных денег государство тратит на одного россиянина, сложившего оружие.