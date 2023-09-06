Отмена отсрочки для студентов: в Минобразования высказались о новом законопроекте

По словам министра образования и науки Оксена Лисового, в 2022 году в высшие учебные заведения поступило на 55 000 больше мужчин старше 25 лет, чем в 2021 году.

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Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой прокомментировал законопроект, предусматривающий отмену отсрочки от службы в армии для военнообязанных старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование. Об этом глава Минобразования написал на своей странице в Facebook 5 сентября.

Министр заявил, что, по его мнению, получать знания никогда не поздно, однако учеба не должна становится формальностью для уклонения от мобилизации. Он отметил, что в Украине сегодня есть тенденция поступления в высшие учебные заведения для получения отсрочки.

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"Моя позиция проста: образование ни в коем случае не должно быть об имитации и лазейках", — написал министр.

По словам главы Минобразования, в 2022 году в университеты поступило на 55 000 больше мужчин старше 25 лет, чем в 2021 году. Министр считает, что использование учебы для получения отсрочки плохо сказывается на качестве образования.

"Законопроект, который сейчас зарегистрирован в Верховной Раде, имеет целью урегулировать этот вопрос", — заявил Оксен Лисовой.

Министр также подчеркнул, что в случае принятия закона, отсрочка сохранится для студентов-мужчин младше 30 лет, которые получают последовательное образование.

Напомним, 3 сентября народный депутат Федор Вениславский сообщил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который позволит перекрыть очередную схему уклонения от мобилизации. Это касается мужчин, которые использовали обучение в вузах для уклонения от призыва.

Ранее, 7 июля, мы писали о том, как мужчины в Украине могут официально получить право на отсрочку от службы в армии. В военное время все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, но лишь у некоторых есть определенное право на отсрочку от мобилизации.