Мобилизация в Украине: как мужчины могут официально получить право на отсрочку

В соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не все граждане рискуют получить повестку. Некоторые условия гарантируют отсрочку по личным обстоятельствам.

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация в связи с полномасштабной российской агрессией. Продлятся эти мероприятия до 18 августа с возможностью дальнейшего продления. Об этом сообщает издание "ТСН".

В военное время все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, но лишь у некоторых есть определенное право на отсрочку от мобилизации. Условия содержатся в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Реализовать это право можно в том случае, если если военнообязанный получил повестку в ТЦК для уточнения данных. После этого нужно прийти в обозначенное место и сообщить сотрудникам, что у вас есть право на отсрочку, поэтому вы не можете быть мобилизован принудительно.

Нужно предьявить в ТЦК следующие документы:

о семейном положении;

состоянии здоровья;

работе или бронирования на работе.

Когда вас впервые вызывают в ТЦК, нужно сразу же проверить в списке статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на каком именно основании у вас есть право на отсрочку, после этого собрать все документы. Их список можно уточнить непосредственно в ТЦК или же у юристов.

Далее нужно подготовить несколько завершенных нотариусом копий документов и прийти в военкомат, чтобы уточнить данные о себе. Там подается заявление на отсрочку и пакет документов, которые это подтверждают.

К слову, оригиналы документов необходимо хранить при себе, ведь человека все равно могут вызвать в ТЦК для проверки. Именно для этого рекомендуется делать копии, которые завершенные нотариусом.

Далее ваше заявление рассматривается специальной комиссией и принимается решение о предоставлении отсрочки.

Военнообязанному должны выдать на руки справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении – именно этот документ предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

Напомним, 6 июля сообщалось, как долго еще будут вручать повестки на улицах в ходе всеобщей мобилизации в Украине.