Скасування відстрочки для студентів: у Міносвіти висловилися про новий законопроєкт

За словами міністра освіти та науки Оксена Лісового, 2022 року до вищих навчальних закладів вступило на 55 000 більше чоловіків, старших за 25 років, ніж 2021 року.

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Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий прокоментував законопроєкт, який передбачає скасування відтермінування від служби в армії для військовозобов'язаних віком від 30 років, які вступають до закладу освіти та здобувають непослідовну вищу освіту. Про це глава Міносвіти написав на своїй сторінці у Facebook 5 вересня.

Міністр заявив, що, на його думку, здобувати знання ніколи не пізно, проте навчання не повинно ставати формальністю для ухилення від мобілізації. Він зазначив, що в Україні сьогодні є тенденція вступу до вищих навчальних закладів для отримання відстрочки.

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"Моя позиція проста: освіта в жодному разі не повинна бути про імітацію та лазівки", — написав міністр.

За словами очільника Міносвіти, 2022 року до університетів вступило на 55 000 більше чоловіків, старших за 25 років, ніж 2021 року. Міністр вважає, що використання навчання для отримання відстрочки погано позначається на якості освіти.

"Законопроєкт, який зараз зареєстрований у Верховній Раді, має на меті врегулювати це питання", — заявив Оксен Лісовий.

Міністр також наголосив, що в разі ухвалення закону, відстрочка збережеться для студентів-чоловіків віком до 30 років, які здобувають послідовну освіту.

Нагадаємо, 3 вересня народний депутат Федір Веніславський повідомив, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт, який дасть змогу перекрити чергову схему ухилення від мобілізації. Це стосується чоловіків, які використовували навчання у вишах для ухилення від призову.

Раніше, 7 липня, ми писали про те, як чоловіки в Україні можуть офіційно отримати право на відстрочку від служби в армії. У воєнний час усі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, але лише в деяких є певне право на відстрочку від мобілізації.