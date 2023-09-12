Зарплата 300 грн и 10 тысяч на содержание: чем занимаются военные РФ, сдавшиеся в плен

С начала запуска в сентябре 2022 года государственного проекта "Хочу жить", получено почти 25 тысяч обращений от солдат ВС РФ, желающих сдаться в плен. Фокус выяснил где и в каких условиях содержат российских военнопленных в Украине.

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По словам представителя Координационного штаба по обращению с военнопленными Петра Яценко большинство российских военнопленных обменивают через несколько месяцев, но не редки случаи, когда пленные находились в Украине больше года, их попросту РФ не хотела забирать.

"На сегодня произошло 48 обменов. Начиная с 11 марта 2022 года, мы обменяли 2 598 человек. Украина заинтересована в обмене. Мы не заинтересованы в том, чтобы россияне тут находились. Поэтому мы обращаемся с разными предложениями к российской стороне с условиями обмена. Процесс переговоров ведется постоянно, даже когда мы с вами разговариваем", — говорит Фокусу Яценко.

В среднем в месяц на одного военнопленного выделяется около 10 тысяч грн. В эту сумму входит питание, одежда, медицинская помощь и связь с родственниками. Также пленные имеют возможность работать. Они выполняют несложные задачи, разрешенные третьей Женевской конвенцией об обращении с военнопленными.

Яценко добавляет, что у пленных есть личные счета, на которые родственники могут переводить деньги. Эти средства они тратят по собственному усмотрению в магазине лагеря, где могут приобрести продукты или предметы первой необходимости.

"Есть несколько видов работы [предусмотренной для военнопленных]. Самый простой — склеивание полиграфической продукции. Физически выполнять это несложно, требуется только аккуратность. Также пленные из пластика плетут садовую мебель, готовят и прибирают в лагере, или работают в разных цехах: деревообработки, варки металлических каркасов для садовой мебели. Зарплата небольшая. Согласно третьей Женевской конвенцией, это четверть швейцарского франка — в районе 10 грн в день. В месяц набегает около 300 гривен", — добавляет Яценко.

Центральный лагерь военнопленных находится на западе Украины. Именно туда попадают большинство россиян, желающих сложить оружие.

Фокус рассказывал, сколько в Украину ежедневно поступает заявок от солдат ВС РФ, готовых сложить оружие, а также, что происходит с военными, которых РФ отказывается обменивать в материале 150 заявок в день: в ГУР рассказали, сколько россиян хотят сдаться в плен после истории с Ми-8

Фокус также разбирался, почему возвращение под контроль Украины "вышек Бойко", расположенных у берегов временно оккупированного Крыма, — важная победа.