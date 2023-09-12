Зарплата 300 грн і 10 тисяч на утримання: чим займаються військові РФ, які здалися в полон

З початку запуску у вересні 2022 року державного проєкту "Хочу жити", отримано майже 25 тисяч звернень від солдатів ЗС РФ, які бажають здатися в полон. Фокус з'ясував де і в яких умовах утримують російських військовополонених в Україні.

Related video

За словами представника Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Петра Яценка, більшість російських військовополонених обмінюють за кілька місяців, але непоодинокими є випадки, коли полонені перебували в Україні понад рік, їх просто РФ не хотіла забирати.

"На сьогодні відбулося 48 обмінів. Починаючи з 11 березня 2022 року, ми обміняли 2598 осіб. Україна зацікавлена в обміні. Ми не зацікавлені в тому, щоб росіяни тут перебували. Тому ми звертаємося з різними пропозиціями до російської сторони з умовами обміну. Процес переговорів ведеться постійно, навіть коли ми з вами розмовляємо", — каже Фокусу Яценко.

У середньому на місяць на одного військовополоненого виділяється приблизно 10 тисяч грн. У цю суму входить харчування, одяг, медична допомога та зв'язок із родичами. Також полонені мають можливість працювати. Вони виконують нескладні завдання, дозволені третьою Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими.

Яценко додає, що в полонених є особисті рахунки, на які родичі можуть переказувати гроші. Ці кошти вони витрачають на власний розсуд у магазині табору, де можуть придбати продукти або предмети першої необхідності.

"Є кілька видів роботи [передбаченої для військовополонених]. Найпростіший — склеювання поліграфічної продукції. Фізично виконувати це нескладно, потрібна тільки акуратність. Також полонені із пластику плетуть садові меблі, готують і прибирають у таборі, або працюють у різних цехах: деревообробки, варіння металевих каркасів для садових меблів. Зарплата невелика. Згідно з третьою Женевською конвенцією, це чверть швейцарського франка — в районі 10 грн на день. На місяць набігає близько 300 гривень", — додає Яценко.

Центральний табір військовополонених розташований на заході України. Саме туди потрапляють більшість росіян, які бажають скласти зброю.

Фокус розповідав, скільки в Україну щодня надходить заявок від солдатів ЗС РФ, готових скласти зброю, а також, що відбувається з військовими, яких РФ відмовляється обмінювати, у матеріалі 150 заявок на день: у ГУР розповіли, скільки росіян хочуть здатися в полон після історії з Мі-8

Фокус також розбирався, чому повернення під контроль України "вишок Бойка", розташованих біля берегів тимчасово окупованого Криму, — важлива перемога.