Мобилизация в Украине: военнообязанных мужчин не будут брать на работу во время войны

Работодатель должен проверять военно-учетные документы у работников от 18 до 60 лет. В Украине предусмотрена ответственность за нарушение ведения воинского учета.

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Во время действия военного положения в Украине принимать на работу военнообязанных можно только, если те находятся на военном учете в районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом сообщили в пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП в Facebook.

"Прием на работу призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только в случае их пребывания на воинском учете в районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", — говорилось в сообщении.

Отметили, что у работников в возрасте от 18 до 60 лет работодатель должен проверять военно-учетные документы, а именно военный билет или временное удостоверение у военнообязанных, и удостоверение о приписке к призывным участкам у призывников.

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Мобилизация ограниченно годных в Украине: что изменилось и кого могут призвать

В ТЦК отметили, что законодательные нормы по ведению воинского учета должны соблюдать руководители государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, предприятий и учебных заведений независимо от форм собственности.

Кроме этого, в Украине предусмотрена ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Также это касается ведения воинского учета.

Напомним, сотрудница ТЦК и СП Алина Кривошея заявила, что повестки могут вручать не только должностные лица ТЦК и СП, но и представители органов местного самоуправления и руководство предприятий и организаций.

Фокус писал, что во время действия военного положения в соответствии с законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в ряды ВСУ не могут призвать соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам. Тогда как студентам заочной формы могут вручить повестки.