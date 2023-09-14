Мобілізація в Україні: військовозобов'язаних чоловіків не братимуть на роботу під час війни

Роботодавець повинен перевіряти військово-облікові документи в працівників від 18 до 60 років. В Україні передбачена відповідальність за порушення ведення військового обліку.

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Під час дії воєнного стану в Україні брати на роботу військовозобов'язаних можна лише, якщо ті перебувають на військовому облік у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомили у пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП у Facebook.

"Приймання на роботу призовників, військовозобов’язаних і резервістів здійснюється тільки у разі їх перебування на військовому облік у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що у працівників віком від 18 до 60 років роботодавець повинен перевіряти військово-облікові документи, а саме військовий квиток або тимчасове посвідчення у військовозобов’язаних, та посвідчення про приписку до призовних дільниць у призовників.

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У ТЦК наголосили, що законодавчих норм щодо ведення військового обліку повинні дотримуватися керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств та закладів освіти незалежно від форм власності.

Крім цього, в Україні передбачена відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також це стосується ведення військового обліку.

Нагадаємо, співробітниця ТЦК та СП Аліна Кривошея заявила, що повістки можуть вручати не лише посадові особи ТЦК та СП, але й представники органів місцевого самоврядування та керівництво підприємств та організацій.

Фокус писав, що під час дії воєнного стану відповідно за закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" до лав ЗСУ не можуть призвати здобувачів фахової (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами. Тоді як студентам заочної форми можуть вручити повістки.