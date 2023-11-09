Мобилизация в Украине: могут ли призвать человека с инвалидностью

Согласно действующему законодательству, лиц с инвалидностью запрещено мобилизовать. Но министр здравоохранения разработал новый законопроект, который должен убрать понятие "инвалидность", из-за чего могут быть внесены изменения в законодательство.

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В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украине действует всеобщая мобилизация. Однако есть отдельные категории лиц, которые не могут быть отправлены на фронт даже во время войны. Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец в комментарии "24 каналу".

Согласно его словам, в соответствии с действующим законодательством запрещено мобилизовать лиц с инвалидностью, независимо от их группы (I, II или III).

Но по мнению юриста, новый законопроект от министра здравоохранения Виктора Ляшко может оказать влияние на соответствующую норму в законодательстве. В рамках этого проекта предлагается заменить термин "инвалидность" на "утрата функциональности".

По данным источника, министр здравоохранения разработал новый законопроект, который должен убрать понятие "инвалидность". Вместо устоявшегося подхода, основанного на данном понятии, новый метод нацелен на оценку потери функциональности. Согласно заявлению, Кабмин утвердил план реформирования медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), и с 2025 года планируется внедрение новых методов проведения экспертизы и определения уровня инвалидности.

По мнению юриста, новая норма может привести к тому, что инвалидности могут быть отменены полностью, а всех заставят заново пройти соответствующие медкомиссии.

"Введут какой-то процент потери функциональности, согласно которому лиц можно будет мобилизовать. Подозреваю, что именно это готовится", — подытожил эксперт.

Напомним, в начале октября в ТЦК рассказали, для чего формируют общую базу военнообязанных. Введение единой базы сделает доступным оформление льгот для ветеранов, а также упростит прохождение ВВК.

Ранее Фокус писал, к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ. Такое усовершенствование обмена информацией между ведомствами улучшит и упростит процесс мобилизации в Украине. Призывники в свою очередь будут избавлены от необходимости ходить в военкомат для обновления персональных данных.