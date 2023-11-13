Загальна мобілізація в Україні: кого з громадян можуть зняти з військових обліків

Українці перебувають на обліках призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У деяких випадках з кожного з них людина може бути знята.

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В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація населення, однак за певних умов громадян можуть зняти з військового обліку. Це регулює Закон про "Військовий обов'язок і військову службу", в якому розібралися журналісти "24 каналу".

З військового обліку призовників (окрім СБУ та СЗР) можуть зняти українців, які:

вибувають в іншу місцевість до нового місця проживання;

вибувають на понад 3 місяці за кордон;

були взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних;

отримали військові звання офіцерського складу після того, як пройшли відповідну підготовку;

закінчили проходити альтернативну службу або достроково її припинили відповідно до закону;

виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів.

З військового обліку військовозобов'язаних знімають тих, хто:

вибув в іншу місцевість;

був прийнятий на службу до Нацполіції, Служби судової охорони, ДБР, БЕБ, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;

вибув на понад 3 місяці за межі України.

Також військовозобов’язаного можуть зняти з обліку за рішенням Міноборони, Служби безпеки або Служби зовнішньої розвідки.

З військового обліку резервістів знімають, якщо українці:

вибули на нове місце проживання;

були прийняті на службу у поліцію, ДБР, податкову міліцію тощо;

вибули за кордон на 3 місяці та більше;

були звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі.

Резервістів теж можуть зняти з обліку за рішенням Міноборони, СБУ та СЗР.

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