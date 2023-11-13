Відстрочка від мобілізації: ВР розширила список осіб, які не підлягають призову

Згідно з текстом пояснювальної записки нового закону, його мета — більша захищеність громадян і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, охорона життя і здоров'я під час особливого періоду.

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І хоча в Україні триває загальна мобілізація і призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком 18-60 років, яким видають повістки, все ж таки деякі громадяни мають право на відстрочку, а нещодавно список таких осіб розширився. Верховна Рада ухвалила закон №9274, згідно з яким відстрочку від призову можуть отримати співробітники органів і підрозділів ДСНС.

Поява закону, згідно з пояснювальною запискою, зумовлена тим, що через законодавчу неврегульованість, на відміну від працівників інших силових структур, військовозобов'язані працівники органів і підрозділів ДСНС підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Це негативно впливає на виконання завдань, покладених на співробітників відомства в умовах воєнного стану, повідомляється записці.

Серед іншого повідомляється, що завдання законопроєкту — надати відстрочку від призову на військову службу працівникам органів і підрозділів ДСНС.

Мета законодавчої ініціативи:

домогтися більшої захищеності громадян і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечити охорону життя і здоров'я, головним чином, під час особливого періоду;

забезпечити заходи цивільного захисту іншими держорганами.

Нагадаємо про обставини та умови, за яких можуть призвати чоловіків до 18 та після 60 років. На період дії загальної мобілізації на військову службу призивають військовозобов'язаних і резервістів, інші категорії громадян можуть опинитися в лавах ЗСУ на добровільній контрактній основі.

Також повідомлялося про те, коли можна не з'являтися в ТЦК після отримання повістки. Є три випадки, за яких військовозобов'язані можуть не прийти в ТЦК, навіть якщо отримали повістку. Щоб підтвердити ці причини, знадобляться довідки та інші офіційні документи.