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Военный Фокус Российско-украинская война

Отсрочка от мобилизации: ВР расширила список лиц, которые не подлежат призыву

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Фото: Telegram | Отсрочка от мобилизации сотрудников ГСЧС

Согласно тексту пояснительной записки нового закона, его цель — большая защищенность граждан и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, охрана жизни и здоровья во время особого периода.

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И хотя в Украине продолжается всеобщая мобилизация и призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте 18-60, которым выдают повестки, все же некоторые граждане имеют право на отсрочку, а недавно список таких лиц расширился. Верховная Рада приняла закон №9274, согласно которому отсрочку от призыва могут получить сотрудники органов и подразделений ГСЧС.

Появление закона, согласно пояснительной записке, обусловлено тем, что из-за законодательной неурегулированности, в отличие от работников других силовых структур, военнообязанные работники органов и подразделений ГСЧС подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Это негативно влияет на выполнение задач, возложенных на сотрудников ведомства в условиях военного положения, сообщается записке.

В числе прочих сообщается, что задача законопроекта — предоставить отсрочку от призыва на военную службу работникам органов и подразделений ГСЧС.

Цель законодательной инициативы:

  • добиться большей защищенности граждан и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечить охрану жизни и здоровья, главным образом, во время особого периода;
  • обеспечить меры гражданской защиты другими госорганами.

Напомним об обстоятельствах и условиях, при которых могут призвать мужчин до 18 и после 60 лет. На период действия всеобщей мобилизации на военную службу призывают военнообязанных и резервистов, другие категории граждан могут оказаться в рядах ВСУ на добровольной контрактной основе.

Также сообщалось о том, когда можно не являться в ТЦК после получения повестки. Есть три случая, при которых военнообязанные могут не прийти в ТЦК, даже если получили повестку. Чтобы подтвердить эти причины, понадобятся справки и прочие официальные документы.