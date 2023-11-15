Мобілізація в Україні: з якими хворобами не заберуть до ЗСУ

Щоб отримати висновок про непридатність та бути знятим з обліку у ТЦК, потрібно мати дійсно серйозні хвороби, перелічені у наказі Міноборони України. Деякі стани здоров'я дають можливість отримати відстрочку.

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Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні до 14 лютого 2024 року продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. ТЦК продовжують мобілізувати чоловіків, а також деяких жінок, віком від 18 до 60 років, до лав ЗСУ. Під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) може з'ясуватись, що громадянин має певні захворювання, які дають право на відстрочку або непридатність. Про деталі встановлення придатності ідеться у статті на порталі "Вікна".

Важливо

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У статті вказано, що ВЛК встановлює непридатність чи відтерміновує мобілізацію, керуючись двома основними документами: наказом Міноборони №490 від 18 серпня 2023 року та наказом №402 від 14 серпня 2008. Останній документ містить Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, де розміщено таблицю з переліком хвороб — цим списком керуються лікарі, пишучи висновок про придатність чи непридатність для війська.

Мобілізація в Україні — з якими хворобами встановлюють придатність

Влітку 2023 року Міноборони України змінило перелік хвороб, які давали можливість не служити у війську. Зокрема, придатність отримають громадяни з такими діагнозами:

вилікуваний туберкульоз (стаття 2-в); вірусні гепатити, які супроводжуються незначними порушеннями у функціонуванні організму (стаття 4-в); деякі хвороби крові та кровотворних органів (стаття 12-в); вірусні гепатити, які супроводжуються незначними порушеннями у функціонуванні хвороби ендокринної системи, які супроводжуються незначними змінами функціонування (13-в); деякі прояви психічних розладів — легкі та короткочасні (14-в); невротичні та соматоформні розлади з помірними та короткочасними проявами (17-в); хвороби центральної нервової системи, які повільно прогресують та супроводжуються легкими порушеннями функцій (21-в); епізодичні та пароксизмальні розлади, які супроводжують легкими порушеннями (за виключенням епілепсії) (22-в).

Служба у деяких родах військ подекуди вимагає додаткових вимог до стану здоров'я, вказано у Положенні про ВЛК. У Додатку 3, наприклад, перелічено окремі статті та показники фізичного розвитку для танкістів, артилеристів, морських піхотинців, десантників, спецпризначенців, молодших командирів тощо.

Серед вимог до фізичного розвитку — зріст, певна вага, гострота зору, чутливість слуху. Також перелічуються хвороби, з якими неможливо служити за певними військово-обліковими спеціальностями.

Які категорії придатності до мобілізації

Відтермінування мобілізації може бути двох категорій:

громадяни з тимчасовою або відтермінованою придатністю — їх можуть призвати до війська, коли виникне потреба;

громадяни з непридатністю до служби — їх виключають з обліку військовозобов'язаних.

В інших випадках людина є придатною для служби у війську, вказується у статті "Вікон".

Отримання тимчасової або відтермінованої придатності — деталі

Лікарі ВЛК керуються Додатком 1 Положення, оцінюючи стан здоров'я військовозобов'язаного. Вони можуть зробити висновок про тимчасову або відтерміновану придатність за наявності наступних хвороб та станів:

кишкові інфекції;

бактеріальні інфекції, джерелом яких є тварини (зоонози);

вірусні інфекції центральної нервової системи;

вірусні геморагічні лихоманки;

вірусні інфекції, які супроводжуються пошкодженням шкіри й слизових оболонок;

гельмінтози (наявність глистів);

педикульоз і наслідки деяких інфекцій та паразитарних хвороб;

туберкульоз легень, який відбувається без виділення мікобактерій, без розпаду легенів або клінічно вилікуваний туберкульоз.

Отримання непридатності для мобілізації

З певними хворобами людину повністю виключають з обліку у ТЦК — з докладним описом захворювань можна ознайомитись у додатку 1. Загальний перелік станів та хвороб, які дають право на непридатність, містить 18 пунктів. Також у "Вікнах" наголосили, що захворювання мають бути дійсно серйозними:

прогресуючий туберкульоз з розпадом легенів; важкі форми вірусних гепатитів; ВІЛ з інфекціями, паразитарними хворобами, онкологією тощо; онкологічні захворювання (не усі типи); деякі хвороби крові та кровотворних органів (анемії, пурпури, геморагічні стани тощо); деякі порушення у роботі ендокринної системи (хвороби щитоподібної залози, цукровий діабет тощо); розлади психіки й поведінки (деменція, амнестичний синдром, психози тощо); хвороби нервової системи (менінгіти, енцефаліти тощо); хвороби очей (хвороби склери, рогівки, кришталика тощо); хвороби вуха (хвороби внутрішнього вуха, порушення вестибулярної функції тощо); хвороби системи кровообігу (гіпертонія, гіпертензія тощо); хвороби органів дихання (тяжка бронхіальна астма); хвороби органів травлення (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальний рефлюкс); хвороби шкіри й підшкірної клітковини (атопічний дерматит); хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини (артрози, остеопатії і хондропатії); хвороби сечостатевої системи (гострий пієліт, пієлонефрит, ниркова недостатність тощо); вади розвитку, деформації й хромосомні порушення; важкі травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо зі значним порушенням функцій. Отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин.

Зазначимо, раніше Фокус писав про зміни у правилах проходження ВЛК, які почали діяти з 6 листопада. Зокрема, новації передбачають, що проходження медкомісії не має перевищувати чотирьох днів, а проведення аналізів — не більш як три дні. Також вирішено, що військовозобов'язані будуть проходити огляди без черг.

Крім того, розповідали про покарання для чоловіків, які відмовились проходити медкомісію. Їх чекає адміністративне покарання — штраф від 3400 до 5100 грн.

Нагадуємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким до лав ЗСУ можуть мобілізувати правоохоронців. Ще одна пропозиція народних обранців — надавати відстрочку від служби волонтерам, якщо вони працюють на 0,75 ставки.