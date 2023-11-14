У Раді пропонують мобілізувати на війну правоохоронців: кого це може торкнутися

На думку автора законопроєкту нардепа Георгія Мазурашу, основна мета — залучити до ЗСУ на тимчасовій основі правоохоронців, які мають досвід носіння або використання вогнепальної зброї.

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У Верховній Раді України пропонують мобілізувати досвідчених правоохоронців на військову службу. Запропоновані зміни до законодавства спрямовані на залучення фахівців із досвідом носіння вогнепальної зброї. Відповідна ініціатива пропонується в проєкті закону №10209, зареєстрованому на сайті парламенту 3 листопада 2023 року.

Ініціатором пропозицій виступив член депутатської фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу. У пояснювальній записці зазначено, що одна з основних цілей законопроєкту — залучити до лав ЗСУ на тимчасовій основі правоохоронців, які мають досвід роботи на посадах, що передбачали дозвіл на носіння (використання) вогнепальної зброї. Автор законопроєкту вважає, що це дасть змогу підвищити боєздатність українських військ і забезпечити ротацію для мобілізованих, які служать без ротації тривалий час.

"Мудра" мобілізація

У проєкті закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мудрої мобілізації та забезпечення оптимальної боєздатності військових підрозділів під час воєнного стану" пропонується провести такі зміни:

залучення до роботи з відновлення інфраструктури після воєнних дій громадян у запасі, не зайнятих основною діяльністю або офіційним підприємництвом, з підтвердженням готовності захищати країну;

мобілізація осіб, які мають досвід роботи в державних структурах з вогнепальною зброєю, зокрема з відстрочкою;

повідомлення посадових осіб про зміну місця проживання протягом трьох робочих днів;

скасування обмежень за віком для служби в умовах воєнного стану за бажанням військовослужбовця;

направлення частини правоохоронців у розпорядження Збройних сил для ротації та підтримки мобілізованих військовослужбовців.

На якій стадії законопроєкт

Законопроєкт перебуває на розгляді комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки.

Чим відомий автор законопроєкту

Варто зазначити, що 2023 року Георгій Мазурашу виступив співавтором законопроєкту, який викликав критику з боку його однопартійців. Пропозиції в цьому проєкті закону передбачали накладення покарання за анонімні коментарі в соцмережах, що завдають шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України, а також її національній, державній, економічній або інформаційній безпеці.

Також Мазурашу зареєстрував законопроєкт, який спричинив скандал, який передбачав введення адміністративної відповідальності за "пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму". Цей проєкт розкритикували правозахисні організації, порівнюючи його з аналогічними ініціативами, ухваленими в Росії.

Крім того, Георгій Мазурашу спільно з Максом Бужанським виступив ініціатором законопроєкту, спрямованого на скасування штрафів за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою у сфері обслуговування.

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