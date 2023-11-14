В Раде предлагают мобилизовать на войну правоохранителей: кого это может коснуться

По мнению автора законопроекта нардепа Георгия Мазурашу, основная цель — привлечь в ВСУ на временной основе правоохранителей, имеющих опыт ношения или использования огнестрельного оружия.

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В Верховной Раде Украины предлагают мобилизовать опытных правоохранителей на военную службу. Предложенные изменения в законодательство направлены на привлечение специалистов с опытом ношения огнестрельного оружия. Соответствующая инициатива предлагается в проекте закона №10209, зарегистрированном на сайте парламента 3 ноября 2023 года.

Инициатором предложений выступил член депутатской фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу. В пояснительной записке указано, что одна из основных целей законопроекта — привлечь в ряды ВСУ на временной основе правоохранителей, имеющих опыт работы на должностях, которые предусматривали разрешение на ношение (использование) огнестрельного оружия. Автор законопроекта считает, что это позволит повысить боеспособность украинских войск и обеспечить ротацию для мобилизованных, которые служат без ротации длительное время.

"Мудрая" мобилизация

В проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно мудрой мобилизации и обеспечения оптимальной боеспособности воинских подразделений во время военного положения" предлагается провести такие изменения:

Привлечение в работу по восстановлению инфраструктуры после военных действий граждан в запасе, не занятых основной деятельностью или официальным предпринимательством, с подтверждением готовности защищать страну.

Мобилизация лиц, имеющих опыт работы в государственных структурах с огнестрельным оружием, в том числе с отсрочкой.

Уведомление должностных лиц об изменении места жительства в течение трех рабочих дней.

Отмена ограничений по возрасту для службы в условиях военного положения по желанию военнослужащего.

Направление части правоохранителей в распоряжение Вооруженных сил для ротации и поддержки мобилизованных военнослужащих.

На какой стадии законопроект

Законопроект находится на рассмотрении комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Чем известен автор законопроекта

Стоит отметить, что в 2023 году Георгий Мазурашу выступил в качестве соавтора законопроекта, вызвавшего критику со стороны его однопартийцев. Предложения в этом проекте закона предполагали наложение наказания за анонимные комментарии в соцсетях, наносящие ущерб суверенитету, территориальной целостности, и обороноспособности Украины, а также ее национальной, государственной, экономической или информационной безопасности.

ТакжеМазурашу зарегистрировал законопроект, вызвавший скандал, который предполагал введение административной ответственности за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма". Этот проект раскритиковали правозащитные организации, сравнивая его с аналогичными инициативами, принятыми в России.

Кроме того, Георгий Мазурашу совместно с Максом Бужанским выступил инициатором законопроекта, направленного на отмену штрафов за отказ обслуживать клиентов на украинском языке в сфере обслуживания.

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