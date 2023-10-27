Мобилизация в Украине: кого могут отправить служить в ноябре

В последний осенний месяц на службу могут отправиться несколько категорий граждан. В первую очередь армия нуждается в людях с боевым опытом.

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В Украине продолжается военное положение, которое сопровождается всеобщей мобилизацией. В этот период военнообязанные граждане с 18 до 60 лет могут получить повестку для дальнейшего прохождения службы. Кого могут призвать уже с 1 ноября, сообщает "Новини.LIVE".

Отмечается, что в последний осенний месяц, если у граждан нет отсрочки и медицинская комиссия признала их годными или частично годными, вероятнее всего придет повестка в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Мобилизация в Украине: виды повесток

Есть несколько видов "бумажек", которые будут получать украинцы в ноябре. Среди них можно выделить следующие:

для уточнения учетных данных;

на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);

мобилизационное распоряжение или боевая повестка.

Мобилизация в Украине: кого могут отправить служить

В первую очередь повестки в Украине будут получать военнообязанные граждане с боевым опытом, а после этого потребуются люди с определенными специальностями. Речь про водителей, связистов, операторов БПЛА, специалистов по снайпингу, IT-специалистов.

Также призвать на военную службу в ноябре могут следующие категории граждан:

годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта;

годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без боевого опыта;

мужчин от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или находятся в запасе/резерве;

снятых с воинского учета, которые по результатам медицинской комиссии были признаны годными или ограниченно годными во время военного положения.

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Также следующие граждане могут пойти служить по собственному желанию:

призывники, которые не проходили срочную службу. Они могут подписать контракт с Вооруженными силами Украины;

женщины, которые пригодны по результатам медицинской комиссии;

лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам. У них есть право проходить службу по месту жительства.

Напоминаем, в Украине создан электронный реестр военнослужащих. Его заполняют необходимыми данными и скоро он начнет полноценно работать. Также в Минцифры рассказывали, что на 90% готов реестр призывников "Оберіг": он точно заработает до конца 2023 года.