Мобілізація в Україні: кого можуть відправити служити в листопаді

В останній місяць осені на службу можуть вирушити кілька категорій громадян. Насамперед армія потребує людей із бойовим досвідом.

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В Україні триває воєнний стан, який супроводжується загальною мобілізацією. У цей період військовозобов'язані громадяни з 18 до 60 років можуть отримати повістку для подальшого проходження служби. Кого можуть призвати вже з 1 листопада, повідомляє "Новини.LIVE".

Зазначається, що в останній місяць осені, якщо громадяни не мають відстрочки і медична комісія визнала їх придатними або частково придатними, найімовірніше, прийде повістка до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Мобілізація в Україні: види повісток

Є кілька видів "папірців", які отримуватимуть українці в листопаді. Серед них можна виділити такі:

для уточнення облікових даних;

на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

мобілізаційне розпорядження або бойова повістка.

Мобілізація в Україні: кого можуть відправити служити

Насамперед повістки в Україні отримуватимуть військовозобов'язані громадяни з бойовим досвідом, а після цього будуть потрібні люди з певними спеціальностями. Йдеться про водіїв, зв'язківців, операторів БПЛА, фахівців зі снайпінгу, IT-фахівців.

Також призвати на військову службу в листопаді можуть такі категорії громадян:

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду;

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без бойового досвіду;

чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або перебувають у запасі/резерві;

знятих з військового обліку, які за результатами медичної комісії були визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану.

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Також такі громадяни можуть піти служити за власним бажанням:

призовники, які не проходили строкову службу. Вони можуть підписати контракт зі Збройними Силами України;

жінки, які придатні за результатами медичної комісії;

особи з інвалідністю, які мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами. У них є право проходити службу за місцем проживання.

Нагадуємо, в Україні створено електронний реєстр військовослужбовців. Його заповнюють необхідними даними і скоро він почне повноцінно працювати. Також у Мінцифри розповідали, що на 90% готовий реєстр призовників "Оберіг": він точно запрацює до кінця 2023 року.