Мобілізація в Україні: чим загрожує відмова від проходження ВЛК

За словами юриста Христини Ковцун, якщо військовозобов'язаний відмовляється від проходження військово-лікарської комісії — це адміністративне правопорушення, і за нього передбачено штраф.

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Унаслідок військових дій, розпочатих Росією, в Україні оголошено режим воєнного стану та загальну мобілізацію. У цей період чоловіки призовного віку отримують повістки та направляються на військово-лікарську комісію. Про це розповіла адвокатка, керівниця медичного напряму в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун у коментарі "Українському радіо".

Вона нагадала, що у звичайний час, коли немає потреби в мобілізації, усі військовозобов'язані зобов'язані проходити медичне обстеження раз на п'ять років. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають у запасі, залежно від їхнього стану здоров'я, визнаються придатними або обмежено придатними і можуть бути призвані на службу. Звісно, це правило поширюється також на жінок із

"В умовах, коли триває мобілізація, цей термін може нівелюватися, тому що в нас є указ президента про мобілізацію, і відповідно, коли військовозобов'язаному вручають повістку, він зобов'язаний з'явитися до територіального центру комплектування, колишнього військкомату, уточнити облікові дані дані та пройти військово-лікарську комісію для того, щоб було розуміння, чи придатний він, обмежено придатний, чи непридатний. І це обов'язок. Якщо військовозобов'язаний відмовляється від проходження військово-лікарської комісії — це адміністративне правопорушення, і за нього передбачено штраф. А пізніше може бути ще один виклик", — пояснила вона.

Юрист наголосила, що процедура проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) досить добре описана. Насамперед, центри комплектування мають певні обов'язки зі збору інформації, включно із запитами в управліннях соціального захисту, щоб з'ясувати статус особи, наприклад, з інвалідністю. Крім того, самі військовозобов'язані, під час проходження ВВК, мають надати свої медичні картки та виписки з медичної документації, що стосуються пройдених захворювань.

"Ми розуміємо, що є різні ситуації. Одна людина абсолютно здорова, її роками нічого не турбує, а інша, грубо кажучи, не вилазить зі стаціонарного лікування, переносить операції тощо. І військовозобов'язаний має про це повідомити. Далі, після подання цих документів, військовозобов'язаному призначають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на антитіла — ВІЛ, гепатит B, гепатит C, визначають групу крові, резус-приналежність, проводять рентгенологічне обстеження", — пояснила вона.

Особам, старшим за 40 років, обов'язково проводять вимірювання тиску та дослідження крові на цукор. Якщо під час загальних аналізів визначають погані показники, можуть призначати й додаткові обстеження.

"Після цього військовозобов'язаний оглядається обов'язково такими лікарями, як хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог та іншими лікарями за показаннями. Тобто це дуже серйозний і відповідальний процес, який відбувається саме з урахуванням аналізів і обстеження лікарів", — підсумувала юрист.

Нагадаємо, представник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін розповів, з якими захворюваннями можуть мобілізувати до лав ЗСУ. За його словами, рішення щодо кожного випадку розглядає ВЛК. Крім цього, існує список важких хвороб, які вважаються підставою для зняття з військового обліку.

Раніше повідомлялося про захворювання, які визначають військовозобов'язаного обмежено придатним до військової служби. Однак у такому разі можуть мобілізувати в разі крайньої необхідності.