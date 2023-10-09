Мобилизация в Украине: чем грозит отказ от прохождения ВВК

По словам юриста Кристины Ковцун, если военнообязанный отказывается от прохождения военно-врачебной комиссии – это административное правонарушение, и за него предусмотрен штраф.

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Вследствие военных действий, начатых Россией, в Украине объявлен режим военного положения и общая мобилизация. В этот период мужчины призывного возраста получают повестки и направляются на военно-вречебную комиссию. Об этом рассказала адвокат, руководитель медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун в комментарии "Украинскому радио".

Она напомнила, что в обычное время, когда нет необходимости в мобилизации, все военнообязанные обязаны проходить медицинское обследование раз в пять лет. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся в запасе в зависимости от их состояния здоровья, признаются пригодными или ограниченно пригодными и могут быть призваны на службу. Конечно, это правило распространяется также на женщин с

"В условиях, когда идет мобилизация, этот срок может нивелироваться, потому что у нас есть указ президента о мобилизации, и соответственно, когда военнообязанному вручают повестку, он обязан явиться в территориальный центр комплектования, бывший военкомат, уточнить учетные данные данные и пройти военно-врачебную комиссию для того, чтобы было понимание, пригоден ли он, ограниченно ли годен, или непригоден. И это долг. Если военнообязанный отказывается от прохождения военно-врачебной комиссии – это административное правонарушение, и за него предусмотрен штраф. А позже может быть еще один вызов", – объяснила она.

Юрист подчеркнула, что процедура прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) достаточно хорошо описана. Прежде всего, центры комплектования имеют определенные обязанности по сбору информации, включая запросы в управлениях социальной защиты, чтобы выяснить статус лица, например, с инвалидностью. Кроме того, сами военнообязанные, при прохождении ВВК, должны предоставить свои медицинские карты и выписки из медицинской документации, касающиеся пройденных заболеваний.

"Мы понимаем, что есть разные ситуации. Один человек абсолютно здоров, его годами ничего не беспокоит, а другой, грубо говоря, не вылезает из стационарного лечения, переносит операции и т.д. И военнообязанный должен об этом сообщить. Далее, после представления этих документов, военнообязанному назначают общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на антитела – ВИЧ, гепатит B, гепатит C, определяют группу крови, резус-принадлежность, проводят рентгенологическое обследование", – объяснила она.

Лицам старше 40 лет обязательно проводят измерение давления и исследования крови на сахар. Если в ходе общих анализов определяют плохие показатели, могут назначать и дополнительные обследования.

"После этого военнообязанный осматривается обязательно такими врачами, как хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог и другими врачами по показаниям. То есть это очень серьезный и ответственный процесс, который происходит именно с учетом анализов и обследования врачей", – подытожила юрист.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, с какими заболеваниями могут мобилизовать в ряды ВСУ. По его словам, решение по каждому случаю рассматривает ВВК. Кроме этого, существует список тяжелых болезней, которые считаются основанием для снятия с воинского учета.

Ранее сообщалось о заболеваниях, которые определяют военнообязанного ограниченно годным к военной службе. Однако в таком случае могут мобилизовать в случае крайней необходимости.