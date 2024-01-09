"Військкомати застрягли у минулому": у Раді прокоментували скандали з ТЦК

Деякі інциденти з працівниками ТЦК стали публічними через своєрідні методи мобілізації. В оборонному комітеті ВР пояснили, чому це відбувається та як планують покращити роботу військкоматів.

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Випадки, коли працівники ТЦК насильно хапають людей на вулиці, є порушенням законів. Кожен такий інцидент має бути розслідуваний. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

"Наскільки я знаю, так і робиться, приймаються кадрові рішення, проводиться ротація працівників. Але будемо відвертими, частково такі випадки спровоковані прогалинами у чинних механізмах мобілізації", — зазначив він.

Чиновник пояснив, що ще з початку незалежності Україні руки ніяк не доходили до заміни радянських підходів у сфері мобілізації.

"Як результат, на десятки років військкомати застрягли у минулому з абсолютно застарілою системою паперового обліку мобілізаційного ресурсу та підходами щодо його залучення до війська", — підкреслив Завітневич.

Однак, з його слів, в Україні все ж взялися за виправлення ситуації. Зокрема, у 2021 році замість військкоматів створили ТЦК, а також впровадили систему "Оберіг" для переходу на цифровий облік.

"Через повномасштабну російську агресію ці нововведення не досягли необхідного поширення, а реалізація ідей загальмувалася", — розповів голова парламентського комітету.

Він запевнив, що робота над удосконаленням роботи ТЦК ще не завершена. Нині в Україні є ще низка пропозицій у цьому питанні. Зокрема, розглядається виведення ТЦК зі складу Сухопутних військ ЗСУ. Центри думають передати до складу Міноборони.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у Верховній Раді зареєстрували п’ять версій законопроєкту про мобілізацію.

Офіцер НГУ Дмитро Андрющенко поділився думками щодо того, як покращити процес мобілізації в Україні. Захисник переконаний, що залякувати громадян не потрібно.